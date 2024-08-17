После дополнительной модификации "квадратный" боеприпас так же могут использовать на Су-30СМ2 и Су-35С.

ОКБ Сухого разместило публикацию об одобрении МО выпуска перспективного БПЛА авиационного старта, известного как вторая разновидность ракеты С-71 с именем С-71К «Ковер».

Обновлённый боеприпас, имеющий все признаки дрона, с куда более продвинутой системой управления и автономности, как указывает автор блога и эксперт по ракетам «Русское оружие» Евгений Даманцев, будет задействован в качестве штатного вооружения многофункционального тяжелого истребителя Су-57 пятого поколения, для размещения во внутрифюзеляжном пространстве.









По промежуточным сведениям, своему квадратному сечению «С-71М Монохром» обязана общей идее, использованной в физическом воплощении ракет Х-59МК2 и Х-69, благодаря такой «экстравагантной» форме прекрасно поглощающей радиолокационное излучение радаров-сканеров наземных комплексов ПВО. Но в отличие от первых, имеет куда меньшие размеры и лучшие боевые характеристики.





Х-69. Источник изображения: oborona.ru





Гибридная ракета-дрон С-71М использует компактный двигатель с тягой до 220 кг, способный разгонять боевую часть весом до 150 килограмм до скорости звука с предполагаемой максимальной дальностью полёта в 350 км.

Для большей скрытности, вдобавок к специальному радиопоглощающему покрытию и внешним квадратным обводам, управляемый снаряд осуществляет полёт на сверхнизких высотах с возможностью интеллектуального режима полёта, при котором огибается рельеф местности, когда дрон снижается до 20 метров при скольжении над землёй и до 5 метров, при движении над водой.

В качестве ГСН будет использован многокомпонентный блок с задействованием модуля ГЛОНАСС-/GPS-коррекции и расширяющим возможности наведения модулем ИКГСН.





Проект "Монохром" на испытаниях. Источник изображения: Соцсети





На втором этапе гибридным ракетным вооружением С-71М вооружат тяжелый ударный дрон C-70 «Охотник-Б» вместе с самолётами поколения 4++ – обновлёнными истребителями Су-30СМ2 и Су-35С.