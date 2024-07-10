Бывшего депутата Марьяну Безуглую украинские генералы и офицеры как раз не любят за излишнее правдорубство. Многие из высказанных ей тезисов с безудержной точностью оказываются истиной.

Пока Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне считает, что пять батарей ЗРК «Patriot» и несколько десятков американских истребителей F-16 для украинской армии «маловато будет», украинский депутат Марьяна Безуглая продолжает в жестком ключе «прохаживаться» по тому самому руководству Воздушных сил ВСУ, чьи действия, по мнению известного нардепа, слишком токсичны для нормально функционирующей армии.

Женщина обвинила генералов украинской ПВО в подделывании статистических отчётов, согласно которым долетевшие ракеты россиян в документах военных названы «обломками».

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И как напомнила бывший медик, именно такими «обломками» был разрушен военный завод Артём в украинской столице 8 июля, когда как минимум 5 ракет серии Х-101 достигли своей цели, превратив несколько цехов одного из самых архиважных военных производств в груду бетона и кирпичей. А ведь ранее, согласно всё тем же отчётам, такие ракеты сбивались «вплоть до каждой».





Мобильная установка американского "Патриота". Источник изображения: Известия





Так же бывшему представителю пропрезидентской фракции «Слуга народа» стало очень интересно, почему российские ракеты и ударные дроны сбиваются не вне города, а внутри городской агломерации.

И что хуже всего, фальсификация это лишь один из примеров системного кризиса украинской ПВО. Из-за того, что зенитные расчёты имеют дефицит оснащения и координации между соседними группами, порой случается так, что ракетой от дефицитного «Патриота» сбиваются «Герани», а российская ракета продолжает свой свободный полёт вплоть до полного уничтожения объекта критической инфраструктуры, стоимость которого нередко превышает миллиарды.

По мнению Безуглой, ВСУ не хватает зенитных мобильных групп и специалистов борьбы против дронов, защищающих конкретные объекты. Из-за чего защитные периметры у особо важных наземных целей отсутствуют как класс. И это знает не только нардеп, но и российский Генштаб, прекрасно пользующийся шансом.