Украинским расчётам оставалось лишь фиксировать, как одна за другой ракеты с БЧ в 800 кг летели куда надо и поражали что надо.

Находясь вдали от передовой зенитные расчёты украинской армии, размещенные в столичном Киеве, во-первых, ввиду удалённости от ЛБС, а во-вторых, из-за излишней самоуверенности по поводу перенасыщенности городского периметра всевозможными противоракетными установками западного производства, находились в излишне расслабленном состоянии. При этом должный уровень концентрации у наземных специалистов ПВО напрочь отсутствовал. Ведь в былую пору многие из сегодняшних Х-101 гипотетически должны были быть перехвачены, так как боевые возможности защищающих киевское небо ЗРК Patriot и остальных иностранных противоракетных систем, таких как IRIS-T SLM, NASAMS-2 и Crotale-NG, позволяют, благодаря актуальным версиям встроенных радаров, перехватывать загоризонтные цели. Но не в этот раз. Так как для сегодняшней атаки военной инфраструктуры самого главного города Украины использовались соответствующим образом настроенные электронные блоки стратегических «Сто первых».

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Источник изображения:портал militaryarms.ru



Как пишет Евгений Даманцев из блога «Русское оружие», в программную оболочку малозаметных дальнобойных ракет были внесены низковысотные маршруты, позволившие обогнуть авиационным боеприпасам секторы обзора перечисленных РЛС.

Отечественные ракеты попросту прошли мимо зон, обозреваемых украинскими многофункциональными антеннами-сканерами, тем самым оставив даже самые современные ревизии «Патриотов» PAC-3 вне участия, а их расчёты, в том числе иностранные, лишь обычными наблюдателями громких разрывов уничтоженных военных целей.

Инфографика по ракете. Источник изображения: Известия

Так же для атаки особо важных военных объектов были задействованы и Х-47М2, больше известные под своим знаменитым наименованием «Кинжал».

Известно, что часть ракет предназначалась для поражения инфраструктуры воздушной гавани «Жуляны».

Как минимум четыре прилёта.

Теперь единственный выход для украинского военно-политического руководства, это надеяться на активную помощь в выдаче целеуказаний по таким низколетящим высокоскоростным боеприпасам от самолёта дальней разведки «Saab 340», переданного шведской армией Киеву. Разумеется сам он при этом превращается в весьма лакомую и относительно малоподвижную цель.