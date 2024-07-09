На свежих кадрах как минимум шесть ракет превратили в пыль цеха по украинским высокоточным комплексам "Нептуну" и "Ольхе".

Как пишет блог «Российский инженер», вчерашняя атака по военным объектам Киева имеет значительные отличия от предыдущих атак. Накануне предстоящего июльского саммита НАТО в Вашингтоне, коалиция западных стран и друзей Украины получила тот самый наипрямейший намек от российского руководства, наглядно показавшего, что даже сверх меры насыщенный иностранными передовыми комплексами зенитной обороны город, может стать и стал очень уязвимым перед лицом отечественных ракетных ударов, даже несмотря на наличие таких передовых комплексов, как ЗРК Patriot, NASAMS-2 и IRIS-T SLM. При этом, что будет с потенциальными поставками отнюдь недешевых и всё ещё актуальных американских истребителей F-16, догадаться совсем не сложно.

А тем временем редакция канала пишет, что ракетную атаку 8 июля отличали российская точность и зримая бесполезность сопротивления украинского ПВО.

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Запуск "Сто первой" одним из Ту-22М. Источник изображения: РГ





Запущенные российскими стратегами Ту-22M3 малозаметные Х-101 из разных географических координат с главной целью в Киеве, успешно справились с лётным заданием. И несмотря якобы на «перехват» 11 из 13 «Сто первых», по официальному заявлению представителей украинской ПВО, запущенных по военному производству завода Артём, в сети появилась публикация с видео, как шесть стратегических ракет с боевой массой в 800-кг, поразили архиважное военное предприятие.

О последнем известно, что на «Артеме» создавалась аппаратная начинка для украинских ракет «Ольха» и «Нептун». При этом не стоит забывать, что Киев сам по себе самый защищенный периметр Украины, а территория военного завода – тем более.









Поэтому для поражения такой важной цели российским военным командованием был задействован целый комплекс мер, таких как использование дронов для первоначального отвлечения столичного ПВО, ложных целей с пустой головной частью, скрытными ударами по самим наземным ЗРК, низкий эшелон полёта Х-101. Всё это в комплексе и привело к сверхэффективному результату.