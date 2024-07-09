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Madarator
Сразу шесть ракет Х-101 прорвались через плотный купол киевского ПВО и поразили завод Артема
На крупном столичном заводе находились производственные мощности для изготовления ракет класса "воздух-воздух" Р-27 и высокоманевренных ракет ближнего воздушного боя Р-73РДМ-2.

   Согласно официальным данным украинской пресс-службы ПВО, военнослужащим данного рода войск ВСУ необходимо гордиться своими боевыми достижениями в непрерывном режиме: ибо только операторы наземных противоракетных систем украинской армии практически в режиме 24\7 приближают статистику по перехватам российских ракет, начиная от дозвуковых «Калибров» и Х-59, и заканчивая аэробаллистическими «Искандерами» и гиперзвуковыми «Кинжалами», к заветным 100%. Разумеется всем успешным фактам таких перехватов необходимо верить на слово.

К тому же факты объективного контроля, записанные российской стороной, признаются грубым монтажом или компьютерной графикой, а если факт попадания в какой-либо объект военной или критической инфраструктуры записал обычный украинский гражданский, то обычно дело заканчивается вызовом в суд и возбуждением уголовного дела. Именно поэтому «сбивается» 10 из 9 запущенных ВС РФ ракет.

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Источник изображения: Дзен-канал "Добрый человек"


   Но есть ещё и третий способ в арсенале украинского ПВО, который на днях огласила украинский народный депутат и бывший член пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. По словам женщины, украинские зенитчики грешат обыкновенными приписками, когда рассказывается, что ВС России «запустили» 10 дальних дронов-камикадзе, из которых 5 сбито, а 5 смогли добраться до цели. Хотя в реальности российская сторона как раз и запустила пять «Гераней».

   Но вот сегодняшний миф о том, что украинские ПВО «сбили» практически все ракеты Х-101, атаковавшие военные цели на территории Киева, прикрытого мощнейшим куполом ЗРК, состоящего из установок Patriot PAC-3, NASAMS-2 и IRIS-T SLM, оказался развенчан тем самым фактом объективного контроля, когда случайный местный житель записал, как примерно шесть малозаметных стратегических «Сто первых» преодолели тот самый купол и поразили сугубо военное производство крупного оборонного предприятия. Под последним подразумевается киевский завод Артем.


Как на самом деле "сбивались" сегодня Х-101 в небе Киева.


   Последний славится тем, что его производственные мощности настроены для производства ракет, в частности класса «воздух-воздух». О чем пишет ТГ-канал «Русское оружие».

   Сами кадры, где видно как последовательно одна за другой Х-101 по предельно вертикальной траектории «демонтируют» объект критической важности украинского ВПК, загрузил в сеть ТГ-канал «Повернутые».

#х-101 #гахк артем #завод артем #массированный удар х-101 #ракетный удар по стратегически важным объектам всу в киеве #удар по заводу артем #удар х-101 по военным объектам киева
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Defence Express: ВПК РФ модернизировал крылатую ракету Х-101, выведя её на новый уровень мощности
Перепрограмирование ракет Х-101 сегодня оставило не удел в Киеве ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T
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Все верно говоришь. Достали вот эти костыли в виде ВМ. Натив наше все. А то телефоны уже прост пострашнее некоторых компов, а толку нет нихрена.
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