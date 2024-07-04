Ввести в заблуждение российских ракетчиков попытались самолёты-макеты ВСУ, но разведывательные спутники ВС РФ просто так не обманешь.

С каждым новым днём российская СВО, идущая вполне успешно для руководства Кремля и российского Генштаба, заставляет хорошенько задуматься военное, а заодно и политическое руководство в Вашингтоне, вместе с брюссельскими бюрократами из НАТО. Ведь наблюдая довольно тягостную картину уничтожения парка истребительной и бомбардировочной авиации ВСУ, трудно в здравом уме добровольно отдать украинским генералам относительно устаревшие, но в то же самое время актуальные модели F-16. Ведь они будут уничтожаться в «режиме конвейера», как это ранее сначала произошло на военном аэродроме Миргород в Полтавской области с украинскими «Сушками» и винтокрылыми машинами «Ми», так и вчерашний удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» уже по воздушной военной гавани Долгинцево в украинском Кривом Роге. Соответствующее видео появилось в ТГ-канале «Военный осведомитель».





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Украинский МиГ





Именно третьего июля абсолютно свободно путешествующие в глубоком украинском тылу российские разведывательные БПЛА, без всяких затруднений сначала навели, а потом засняли сверхточный прилёт ракеты 9М723-1 из линейки «Искандеров», которая попросту привела к мощной детонации истребителя МиГ-29 ВСУ, размещенного под лоном маскировочного навеса.





Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"





При этом украинский аэродромный персонал, наученный более ранним опытом, пытался отвести главный удар посредством контейнеров и маскировочных сетей, установив рядом ложные мишени в виде макетов Су-25. Но не помогло.