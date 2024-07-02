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Madarator
"ВО": ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде нарисованными самолётами
Но спутниковую разведку ВС РФ с новым цифровым оборудованием такими фокусами не смутить.

   Довольно необычный тактический прием применили украинские военнослужащие, используя в качестве ложной цели нарисованные силуэты истребителей. Таким экстравагантным способом украинский Генштаб надеялся ввести в заблуждение спутниковую группировку российской армии. Но способ, скопированный украинскими военными у россиян, показал свою текущую несостоятельность: потому что нынешние возможности спутникового командно-телеметрического канала ВС России далеко не те, что были в самом начале российской спецоперации.

   Неудачный шанс спасти дефицитные украинские Су-27 методом «асфальтной живописи» заметил ТГ-канал «Военное обозрение».

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   Редакция канала внимательно посмотрев видео с кадрами прилёта, отметила, что на взлётно-посадочной полосе «находились» ложные цели в виде силуэтов боевых машин. Так же точно такие «знаки» были нанесены и на стоянках воздушной гавани.

Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

   Результирующая атака сразу несколькими «Искандерами» в модификации крылатых ракет с кассетной боевой частью превратила в решето как минимум шесть украинских «Сушек». Четыре из которых были утеряны безвозвратно, а две остальные крылатые машины получили серьёзные повреждения.

   Вспомним, что удачный удар состоялся 1 июля, когда на фоне воздушной тревоги раздались взрывы на военной базе Миргород, служащей пристанищем для 831-й бригады тактической авиации ВСУ.

   Информацию о том, что в Воздушных силах ВСУ серьёзные потери после вчерашнего удара в Полтавской области, прямо признал экс-советник командования ВВС Украины – бывший полковник Юрий Игнат. Об этом он сообщил в одной из соцсетей.  

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