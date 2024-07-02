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Madarator
"Искандер" накрыл военный аэродром Миргород и уничтожил четыре украинских истребителя Су-27
Это не первый, и как надеются российские ракетчики, не последний "визит в гости" высокоточного крылатого боеприпаса именно на этот объект ВСУ.

   Военная воздушная гавань Миргород, расположенная в Полтавской области Украины, приняла на себе удар ракет 9М723К с кассетной начинкой боевых частей, превративших украинскую боевую авиацию, размещенную здесь, в решето с крупными отверстиями. Речь идёт о видео, размещенном в ТГ-канале «Fighterbomber» сегодняшним вечером, где снаряды «Искандера-К» размолотили довольно жирную цель – несколько украинских истребителей.


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   Что интересно, как подметил ТГ-канал «Русское оружие», объективный контроль с уничтоженными украинскими самолётами был снят вдали от позиций ВС РФ. Последний факт лишь свидетельствует об одном: каким-то образом российские разведывательные дроны в режиме реального времени смогли передать изображение в формате видео с расстояния в 200 км от ЛБС. Что ранее казалось «невозможным». И по одной из версий был применен промежуточный летающий дрон-ретранслятор, либо связь была наведена согласно протоколу спутникового командно-телеметрического сигнала. 


Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Но факт остаётся фактом: под ударом нескольких крылатых ракет «Искандер» оказались четыре Су-27. Ещё два украинских истребителя получили повреждения. 

   Так как удар получился достаточно внезапным, разлёт поражающих элементов кассетной БЧ пришелся на аэродромную обслугу и силы ВСУ, находившиеся в момент атаки на взлётно-посадочной полосе. 



   Об этой военной базе украинских самолётов известно, что построили её ещё во времена Иосифа Сталина в 30-х годах, после 1991 года объект стал пристанищем для 831-й бригады тактической авиации ВСУ, самолёты которой – это истребители Су-27.

#fighterbomber #9м723к
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