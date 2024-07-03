Мобильность и элемент внезапности – новая тактическая схема российского командования.

Передовые группы российских штурмовиков добились ощутимого успеха и сумели продвинуться на четыре километра к югу от Нью-Йорка (Новгородского) Донецкой области. И согласно информации от проукраинского ресурса Deep State, отечественные бойцы начинают закрепляться на южных окраинах населённого пункта и навязывают встречный бой украинским подразделениям, не ожидавшим такого стремительного броска к своим позициям.

Известно, что на данном операционном направлении сопутствующих достижений добились и соседние отряды, сумевшие отбить у ВСУ поселение Юрьевка. Утрата оборонительных позиций в этом районе значительно сокращает пространство для маневра украинского гарнизона Нью-Йорка, из-за чего украинская оборона в этом н.п. зажата между двух российских флангов.

реклама

Ещё хуже будет для действующих здесь подразделений ВСУ, когда первые группы ВС РФ смогут закрепиться на местных господствующих высотах, расположенных на южном и юго-западном секторах атаки. В случае успеха российских штурмовиков украинской армии придется переходить в круговую оборону.

Источник изображения: Военное обозрение

Вместе с тем российские военкоры прокомментировали прорыв в Нью-Йорк, объяснив, что в стремительном ударе активно принимали участие местные военнослужащие РФ из Горловки, помогающие своему городу избавиться от постоянных обстрелов с украинской стороны.

Тем временем не очень-то приятные новости для украинского Генштаба приходят из Часова Яра, где после жарких многомесячных сражений ВСУ вынуждены оставить восточную часть и переместиться в западную, не в силах сдержать натиск российских десантников.