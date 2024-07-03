И по сообщению самих украинских интернет-СМИ, после оставления района канал оборона ВСУ в Часов Яре обречена.

Мощное желание официального Киева продемонстрировать западным партнёрам несокрушимость украинской обороны и тем выторговать себе сильные переговорные позиции, наталкивается на суровую объективную реальность, в которой с невероятным усилием, но всё-таки имеющим положительную динамику для руководства ВС РФ, украинская оборона продавливается даже на направлениях, которые много лет укреплялись и фортифицировались, в том числе и с привлечением советников НАТО. Одним из таких свежих примеров украинского неуспеха можно назвать оборонительную операцию ВСУ донбасского город Часов Яр, в котором дела у украинской армии стали откровенно плохи. Речь идёт об оставлении украинскими подразделениями восточной части «Часика», как сами этот недружелюбный донбасский город называют украинские военные.

И по информационному сообщению отечественного ТАСС, украинские бойцы начинают группироваться в западной части населённого пункта, пытаясь сдержать дальнейшее продвижение ВС РФ. О том, что украинская оборона восточных флангах Часова Яра пала, рассказал силовик ДНР.

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На втором эшелоне украинской обороны началось строительство инженерных защитных сооружений по контуру канала Северский Донец — Донбасс.

В настоящий момент умелое использование наступательной инициативы российским Генштабом позволило отвлечь часть украинских боевых бригад от действий в ДНР и заставить в экстренном режиме украинский генералитет использовать их при обороне Волчанска и окрестностей, тем самым зримо облегчив наступательные действия ВС России на донецком операционном направлении.