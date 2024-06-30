Теперь украинскому гарнизону Угледара придется ещё более несладко.

Передовые группы российских штурмовиков достигли противоположной стороны населённого пункта Шумы в Донецкой народной республике, чем «зафиксировали» окончание наземной операции по взятию этого населённого пункта, засвидетельствовав факт успешного продвижения ударных отрядов. Соответствующие данные публикует официальный канал российского Минобороны.





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Пресс-служба российских военных рассказала, что в боях за посёлок Шумы в ДНР проявили себя военнослужащие армейской группировки «Центр», в довольно непростых боях сумевшие опрокинуть части ВСУ, организовавших на этом участке ЛБС крупные очаги обороны с фортификационными укреплениями и инженерными сооружениями.

Теперь, очевидно, стоит быть «бдительным» украинскому гарнизону города Угледар, где есть шанс получить полукотёл, когда у российских сил есть явный успех на северном фасе обороны ВСУ.





Источник изображения: ТГ-канал "Сводки и Аналитика СВО"

Торецкое операционное направление для украинского Генштаба в настоящий момент времени является одним из самых сложных и потенциально опасных, где прорыв ВС РФ максимально вероятен.

Ранее МО РФ отчиталось об взятии н.п. Раздоловка в донецком регионе.

Ещё более незавидными видит перспективы украинской армии иностранный военный аналитик Брэндон Вейхерт, отметивший в своей публикации, что как только ВКС РФ выйдут на действительно массовый уровень использования особо мощных планирующих бомб ФАБ-3000 в зоне боевых действий, крупным позиционным районам обороны ВСУ несдобровать.