Последние версии УМПК с усовершенствованными аэродинамическими рулями способны пролететь до 80 км и точно поразить наземную цель. А мощное осколочное поле и ударная волна не оставят шансов даже при небольшом отклонении боеприпаса.

Украинская противовоздушная оборона будет уничтожена «ноу-хау» российского авиационного разрушения – планирующим боеприпасом большой мощности с возможностью самостоятельного полёта на 80 км. Речь идёт о снарядах ФАБ-3000 М54 с эффектами планирования и «самоприцеливания», которые авиационные эксперты небезосновательно называют «умными бомбами» за их кардинальное отличие от обычных свободнопадающих боеприпасов, для использования которых носитель должен подлететь достаточно близко к объекту атаки, тем самым становясь крайне уязвимым. И вот чтобы это не случилось, российские самолёты, в частности многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, получили «супероружие», предназначенное прежде всего для выбивания украинской противовоздушной обороны, о чем сообщает иностранный аналитик Брэндон Вейхерт.





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Иностранный специалист уверен, что с обширным осколочным полем и сокрушительной ударной волной украинские позиции с размещенными на них установками ПВО мигом «утратят связь с физической реальностью», лишь только российская разведка узнает о них. Спустя мгновение на места с расположенными пусковыми комплексами ЗРК прилетят крупнокалиберные ФАБы в «трехтысячном» исполнении, оставляющие на месте прилёта «клубы бетонной пыли и прогоревший до основания металл».

И что куда хуже будет для украинского Генштаба, если российские лётчики начнут массовые бомбометания 3-тонных боеприпасов.









Известно, что последние модификации отечественных бомб-планеров способны пролететь до 80 км.

А тем временем первые ФАБ-500 в «умном оснащении» были применены по военным целям на территории Харькова, чего ранее никогда не случалось, когда использовались менее мощные КАБы и ФАБ-250.