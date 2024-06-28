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Madarator
ВС РФ официально освободили Раздоловку в ДНР
Наступление под Харьковом ВС России слишком сильно переполошило украинский Генштаб, отправивший во избежание глубокого прорыва под Волчанск лучшие силы с донецкого операционного направления. И аукнулось.

   ВС РФ в ходе упорных боёв сломили сопротивление украинской армии и добились освобождения от присутствия ВСУ поселения Раздоловка в ДНР. Об успехах штурмовых подразделений, сумевших продвинуться вперед и укрепиться в очередном населённом пункте Донецкой народной республики, информирует пресс-служба отечественного Минобороны.

   В министерской сводке указывается, что село упорным приступом взяли войсковые подразделения «Южной» ГВ. 

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   В сводке так же указывается, что во время битвы за населённый пункт и в округе с украинской стороны принимали участие отдельные подразделения механизированных, аэромобильных (десантных) и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Но их действия по итогу закончились ничем.

   Теперь после освобождения Раздоловки, российские войска будут развивать наступление дальше, добиваясь по итогу окончательного освобождения всей территории Донецкой народной республики. Сам населённый пункт находится рядом с Парасковиевкой, ставшей свободной от контроля ВСУ ещё в первых числах июня.  

#раздоловка #освобождение раздоловки #парасковиевка
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ВДВ РФ прорвали оборону на самом сложном участке под Северском и форсировали раздоловский отрезок
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