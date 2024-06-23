Инсайдерский автомобильный паблик Avtograd News, благодаря наличию вездесущих «автомобильных папарацци», обнаружил на улицах Тольятти неизвестный автомобиль в автомобильном форм-факторе кроссовера. Речь идёт о транспортном средстве со скрытой заводской таблицей, прячущей логотип. И хотя эта уловка слишком бесхитростна, многочисленные автомобильные эксперты так и не смогли установить, из какой конюшни перед их вздором предстал «железный конь». Точнее, что за марка появилась на улицах российского города.

По одной из самых популярных версий, скорые на фотокамеры зеваки, смогли сделать снимок одной из моделей XCite, представляющей собой чисто российский бренд, юридическая прописка которого совпадает с экс-заводом автомобилей из северной Пальмиры.

Вместе с тем другая половина экспертов считает, что обнаруженный «паркетник» не имеет никакого отношения к бывшему Санкт-петербургскому заводу Nissan, а представляет собой автомобильный продукт именно конструкторов и инженеров АвтоВАЗа. Конкретно над этой машиной, по утверждению комментаторов, трудились технические специалисты местного Научно-технического центра.





Источник фото: автоновостидня.ру

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И вполне возможно, что перед нами на фотографиях даже не предсерийная модель, а самый настоящий экспериментальный вариант. Например X-Cross 8. Но что хуже всего, ни представители города Петра, ни сотрудники и персонал АвтоВАЗа, никак ситуацию не комментируют, храня многозначащее молчание.

Но есть и третья версия – «секретная техника» есть ничто иное, как вариант автомобильной марки Chery в классе кроссовер.