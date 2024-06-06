Украинские чиновники очень встревожены что так называемый "единый телемарафон" не удаётся распространить на весь мир.

Британская пресса в лице издания Financial Times определенно «работает на Россию». Такого обвинения редакционный совет лондонской газеты удостоился от украинского Минэнерго. Об этом рассказал украинский портал «Страна.ua», ознакомившись с пресс-релизом украинского правительства.

Выяснилось, что предметом министерского негодования стала газетная статья про то, что украинцам нужно уже сейчас готовиться «к обитанию в холоде и мраке», потому что на всей территорией Украины будущей зимой будет очень сложно из-за постоянных отключений электричества.

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На Украине в энергетическом ведомстве считают, что эта статья содержит все признаки «информационной диверсии» в виде манипуляций и прямой поддержки российских нарративов.









А слова о том, что анонимный представитель украинской власти якобы сказал, что у простых украинцев должна быть «максимальная готовность к жизни в холоде и темноте», является ничем иным, как преднамеренным распространением панических настроений в украинском обществе.

И финализируя свое мнение об иностранном журналистском материале, правительственные чиновники поделились мыслью, что в публикации правдивые и откровенно манипулятивные факты смешаны, а главная цель статьи – воздействовать на эмоции.

Вместе с тем сложно рассматривать как-то иначе тот факт, что бывший министр топлива и энергетики украинского государства в лице Ивана Плачкова, прямо заявил, что лучший выход для большинства городского населения Украины – это без лишних раздумий выехать к друзьям или родственникам в села, где есть возможность обеспечить отопление домовладения более «традиционными» способами: дровами или углем.