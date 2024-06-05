Украинское ПВО, "самое лучшее в мире", не справилось и теперь лучина и сто слоев одежды станут "лучшими друзьями" для многих простых жителей на Украине на предстоящий осенне-зимний период.

Пока ещё лето, украинцам следует приступить к немедленной подготовке к «периоду жизни в холоде и темноте», так как предстоящей зимой ожидается отсутствие электричества в большинстве украинских населенных пунктов. Причем без электричества жизнь будет продолжаться в большей половине суточного времени. О непростых временах, благодаря «несговорчивости» Владимира Александровича (Зеленского), рассказывает свежая публикация Financial Times.

В газете, опираясь на сведения от украинских чиновников, подчеркнули, что ВС РФ точно знают, какие электростанции было нужно выводить из строя, чтобы привести к периоду веерных отключений по всей Украине, что и было сделано в превосходной реализации на практике. Теперь под риском отсутствия электричества или непредвиденных новых аварий на энергогенерирующих мощностях могут оказаться не только простые украинцы, но и потребители в ЕС.

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Совсем не легче и после комбинированного и массированного ночного удара 1 июня, когда российские ВКС высокоточными боеприпасами провели серию атак сразу на пять объектов электрогенерации в пяти регионах Украины. Предполагается, что теперь выведены из строя или получили значимые повреждения две ТЭС и частично газохранилище в Стрые Львовской области.

Как прокомментировали источники FT среди украинских чиновников, последняя атака ВС России оказалась «разрушительной», а предстоящая зима заставит украинцев пройти испытание под названием «большая часть дня без света, а возможно и без тепла».

Прокомментировал событие и Борис Додонов, занимающий должность управленца энергетических и климатических исследований Киевской школы. Как заявил специалист, украинским властям не избежать повышения тарифов. А если так не сделать, то январь предстанет как месяц, когда обычный человек будет иметь возможность «наслаждаться» электричеством от двух до четырех часов в сутки.