Всё очень просто: чем больше "Краснополей" – тем меньше Абрамсов.

Пока украинская армия пытается добиться от зарубежных партнеров крупных поставок бронетехники, в том числе и тяжелой, такой как танки и самоходные артиллерийские установки, прямо сейчас в зоне СВО еще один образец американского танкопрома оказался выведен из строя, видимо встретив свой самый неудачный день в «украинской командировке».





реклама





Речь идёт о поражении уже второго ОБТ Abrams украинской армии управляемым боеприпасом, выпущенной ствольной артиллерией ВС РФ. Причем изначально Абрамсы, тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный рассчитывал получить под контрнаступ. И поставки 31 единицы в общем-то хорошего танка при должной квалификации бронетанковых экипажей и надёжной воздушной поддержке, будь они поставлены до 4 июня, когда началось украинское контрнаступление, могли бы попытаться прорвать российскую оборону. Но время было безнадёжно упущено, как и несостоявшиеся поставки американских истребителей F-16. А после, когда танк всё-таки добрался до передовых позиций россиян в минувшем феврале, толку от него уже не было никакого.





Кадры объективного контроля до мгновения прилёта "Краснополя"







И вместо стремительного штурма заокеанский образец был вынужден использоваться как передвижная точка тяжелой артиллерии, что не очень-то типично для обычного танка.





Детонация после удара по танку Абрамс









Так очередная попытка «перестрелять» расчёт неназванного 152-мм орудия россиян привело к вполне закономерному итогу: первый и единственный выстрел российского «Краснополя», наведенного по лазерному лучу, предположительно разведывательным беспилотником ZALA Z-16-5, выбил Абрамс.

И как пишет отечественный ТГ-канал «Сибирское объединение», первым загрузивший видео поражения в Сеть, был поражен танк из состава элитной 47-й ОМБр «Магура» на авдеевском операционном направлении.





Беспилотник ZALA Z-16-5





Ровно пять дней назад сообщалось о первом M1A1SA Abrams, пораженном «Краснополем» в боях под Авдеевкой.