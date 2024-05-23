Кустарная защита M1A1SA Abrams оказалась бессильна против российского высокотехнологичного "умного боеприпаса".

Уже не первый Abrams украинских сухопутных сил уничтожен российской стороной. Причем американская бронемашина была уничтожена и различными способами, когда на днях, наконец, своей очереди «дождался» высокоточный отечественный боеприпас «Краснополь». Умный снаряд сумел остановить обновлённый кустарным способом бронированный образец, для повышенной стойкости дополнительно оснащённый блоками динамической защиты «Контакт-1». И в силу конструктивных особенностей «Контакта», предназначенного только для борьбы со снарядами с кумулятивной БЧ, выдержать столкновение с «Краснополем» Абрамс так и не смог.

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Предположительно стычка американского танка и российского боеприпаса произошла на просторах авдеевского операционного направления, где снаряд, способный пролететь 25 километров, с высокой точностью поразил движущийся объект. И не мудрено: продвинутая головка самонаведения лазерного полуактивного типа имеет круговое вероятное отклонение от цели в пределах диапазона 0,5 - 1 м, чему послужили веским доказательством кадры объективного контроля.

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По всей вероятности танк входил в элитное формирование ВСУ – механизированную 47-ю бригаду «Магура».

"Фиксация" объективным контролем поражения американского танка ВСУ





А так как для ВСУ прямо сейчас ситуация откровенно скверная, и как говорят военные аналитики, удержание Часова Яра много важней чем контроль украинской армии над приграничьем в Харьковской области, то с высокой вероятностью украинскому Генштабу придется ввести в бой и такие танки, как британские Challenger 2. Ведь установление контроля над городом-спутником Артёмовска, позволит ВС РФ развернуть наступление сразу на несколько важных направлений, что позволит кратно ускорить освобождение всего Донбасса от контроля ВСУ.