Местное ПВО лишь наблюдало воочию признаки вторичной детонации

Вероятное местонахождение американских ракет оперативно-тактического уровня, больше известных как ATACMS, было атаковано российским высокоточным вооружением. Об этом событии рассказал в беседе с журналистами из РИА Новости руководитель николаевского сопротивления – Сергей Лебедев.

Согласно поступившей информации от мужчины, сегодняшней ночью, несмотря на противодействие зенитных расчётов Павлограда, в днепропетровском регионе было зафиксировано как минимум два прилёта. Из двух ударов один вызвал значительную детонацию и огненные резкие всполохи в ночном небе.

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По уточненным данным, ракеты «наведались в гости» к оборудованию войсковой части 3024. Именно сюда глубокой ночью в наглухо затентованных «КамАЗах» в условиях строжайшей секретности привезли боевые части неизвестных ракет, с высокой вероятностью схожие с ATACMS.

Результаты ударов уточняются, а в местных пабликах пишут о большом количестве машин военной прокуратуры из Киева.

Тем временем стало известно о самом мощном ракетном ударе с начала СВО по военному аэродрому Староконстантинова. Именно здесь должны были находиться F-16, передать которых обещали европейские союзники Киева.