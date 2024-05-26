"На орехи" досталось взлётным полосам, подстанции и точкам работы украинского ПВО.

ВКС РФ совершили ночную атаку, выбрав в качестве цели объект сугубо военного назначения. Речь идёт о воздушной гавани Староконстантинов, подготавливаемой украинской стороной для эксплуатации иностранных истребителей. Именно здесь, в Хмельницкой области американские F-16 должны получить место постоянной прописки с целью участия в боевых действиях на стороне Воздушных сил ВСУ. Такой информацией располагает ТГ-канал «Военное дело».

Сообщается, что в качестве «нежданных» гостей местный объект украинской авиации по очереди посетили дальние дроны-камикадзе «Герань», авиационные крылатые ракеты и воздушный баллистический боеприпас «Кинжал» в количестве несколько единиц.

реклама





Украинские источники информируют, что в ходе в воздушного рейда высокоточного ракетного вооружения, военный аэродром потерял рабочие функции: лишился электричества вместе с получением критического урона. Были задеты локальная подстанция за пределами аэродромной территории и точки зенитного прикрытия.





Именно на территории воздушной гавани Староконстантинова располагаются Су-24М, приспособленные стараниями иностранных специалистов и украинских техников для использования зарубежных авиационных вооружений, таких как английские ракеты Storm Shadow.

В свою очередь, местное подполье доложило, что попадание российских ракет привело к мощной детонации, а город остался без электричества.