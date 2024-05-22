С каждой новой модификацией украинский дрон становится опасней и чудесатей.

Прекрасно понимая, что при фразе "украинский флот" все без исключения морские державы будут смеяться, так как флота, а тем более морского, в данный момент у Киева нет, то украинский Генштаб придумал идею, облаченную в асимметричное воздействие. Речь идёт о создании целой сети модификаций безэкипажных катеров, оснащённых в зависимости от назначения, различными типами вооружений. Это может быть как «классический» надводный дрон-камикадзе, так и экзотический вариант морского зенитного катера, либо совершенно новый, не представленный ранее широкой публике БЭК оснащенный пакетом ракет.





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"Морской малыш" в базовой комплектации без орудийных установок и ракет





Здесь речь идёт об оснащении моделей «Magura-V5» и «Sea Baby» блоками неуправляемых ракет, известных по своей аббревиатуре как НУРСы. Об этом пишет военный эксперт Евгений Даманцев из редакции «Русского оружия».

Беспилотные катера украинские конструкторы переделали для запуска блоков УБ-32, представляющих собой тридцать две 57-мм ракеты Б-8В20А, либо блоков С-5У с двадцатью 80-мм реактивными снарядами С-8КОМ.





Момент старта серии ракет с украинского надводного катера Sea Baby вблизи Кинбурнской косы





Согласно основному замыслу, в момент приближения к береговым целям, расположенным в пределах 7-километровой прибрежной зоны, в блоке управления катера запускается дальномер, определяющий при помощи лазерного луча координаты и расстояние до потенциального объекта для атаки. После чего в дело вступает баллистический алгоритм модульного типа, выдающий угол наклона и направления для серии ракет с БЧ кумулятивно-осколочного характера. В финале происходит массовый старт ракетного вооружения.

Одна из таких атак была проведена на оборонительные линии российской армии на Кинбурнской косе в Николаевской области.