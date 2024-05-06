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Madarator
Пулеметчик вертолёта Ка-29 ликвидировал морской дрон ВСУ с ракетным вооружением
Это первый документированный случай украинского БЭКа с зенитной ракетой Р-73РДМ-1 на борту.

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   Смелый поступок стрелка российского вертолёта Ка-29 позволил в рискованном, но завершившемся победой бою, уничтожить безэкипажный катер ВСУ, вооруженный ракетным вооружением. Речь идёт о морском сражении рядом с побережьем Крыма, когда вовремя замеченный на водной поверхности надводный предмет оказался украинским БЭКом, оснащенным пусковой платформой с управляемой ракетой Р-73РДМ-1 для борьбы с воздушными целями. О бое рассказал ТГ-канал «Русское оружие» и один из членов редакционного совета Евгений Даманцев.

   Новая модификация украинского беспилотного катера никогда ранее не попадала в объективы камер и представляла серьёзную опасность для отважного экипажа российского вертолёта. Но всё обошлось благополучно. Бортовыми средствами, а именно прицельным огнем из пулемета, до крайности грозный объект и был уничтожен. Меткими выстрелами была вызвана детонация ракетного боекомплекта, что в итоге и привело к взрыву всего безэкипажного катера.

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   О базовой версии ракеты Р-73 известно, что на вооружении она появилась в 1983 году с предназначением принести победу в ближнем воздушном бою. Ею вооружались истребители советские МиГ-29, способные запускать воздушный снаряд на 40 км. Но в ВСУ катер оснастили версией Р-73РДМ-1 с возможностью целеуказания по данным оптико-электронного блока с возможностью мультиспектральных вариаций.

   Известно, что работа украинской ракеты напрямую увязана с работой спутниково-навигационной системы «Starlink». А так как как ракета изначально спроектирована в классе «воздух — воздух», но её наземный вариант имеет боевую эффективность до 12 км и «слепое пятно» на расстоянии от земной поверхности в 360 метров. Поэтому самый безопасный и лучший вариант с такими версиями катеров и ракет использовать вертолёты серии Ми-28НМ.

#безэкипажный катер #бэк #безэкипажный катер всу #бэк с ракетным вооружением #ка-29 #р-73рдм-1
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