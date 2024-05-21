Скоро украинцы начнут задавать неудобные для властей вопросы.

Украина попала в сети постоянных неправильных решений, постепенно шаг за шагом подталкивающих государство к своему краху. Всё что сейчас происходит на территории восточноевропейской республики, выглядит так, словно теряется контроль, и в этом в первую очередь можно обвинить действующих военных и лично президента Владимира Зеленского, просто наблюдающих, как линия украинской обороны рассыпается под натиском ВС РФ. Об эфемерности устойчивого положения украинского государства, вынужденного существовать в условиях внешнего и внутреннего давления, высказался Сергей Кривонос для подкаста «Прямой» на Ютьюб.

Военный считает, что показная отчётность здорово вредит украинской армии и моральному духу населения и военных, и без того страдающих в это непростое время. В мировой Сети очень быстро были удалены кадры, как Владимир Зеленский с высокой бравадой высказался о мощности защитных линий, а все чиновники, раз за разом повторяющие девиз, что всё отлично и прекрасно, как сговорившись, замолчали. Теперь уже никто не убеждает украинских граждан, что «мы держимся», отмечает генерал.

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Теперь наилучшим решение будет найти того, кто сможет взять ответственность, и если надо, понести заслуженное наказание за проваленное поручение. Поэтому что без непростых решений будет только хуже.

Так выяснилось, что весенние месяцы март и апрель были лишь бурной имитацией деятельности, когда на самом деле в Харьковской и Сумской областях ничего не возводилось, чтобы сдержать россиян. И не надо думать, что украинцы не видят и не понимают, что происходит. Простые граждане обязательно спросят за бездеятельность и показное «благополучие», резюмировал Кривонос.

По мнению экс-полковника Скотта Риттера, украинская оборона обрушится, когда ВС РФ ударят в Сумской области в скором времени.