А Владимир Зеленский по-прежнему продолжает верить, что две системы ЗРК Патриот "спасут" Харьков и Сумщину от ВС России.

Владимир Зеленский и Александр Сырский зря надеются удержать трещащие позиции украинской армии: оборону ВСУ ожидает грандиозный натиск и тотальный прорыв. Такой вариант событий максимально реален из-за того, что российский Генштаб знает о бедственном положении украинских сил и очень скоро в самый неудобный момент для ВСУ, начнёт наступление в Сумской области. О том что «все украинские планы давно на столе российских генералов», а высшие офицеры РФ лишь выжидают нужных стартовых позиций для проявления ещё одной активной ЛБС, рассказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.





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В беседе с корреспондентом Гарландом Никсоном было заявлено, что военачальники со стороны России осведомлены о скудности украинских войсковых резервов и поэтому практически готовы к открытию ещё одного направления. Наиболее вероятно, это будет проявлено в Сумской области, где резервы ВСУ если и есть, то они слишком скудны, чтобы выдержать молниеносный прорыв, какой был продемонстрирован со стороны ВС России во время приграничной харьковской операции. К тому же местные чиновники – завзятые любители коррупционных схем, из-за чего капитальные защитные сооружения так и не были сооружены, а предназначенные для замедления тяжелой бронетехники «зубы дракона», попросту валяются на обочине, сваленные туда без всякой пользы.









Реализация подобного атакующего сценария для ВС РФ с заходом в Сумскую область является наиболее продуктивной тактикой, способной обрушить украинскую оборону, резюмировал экс-полковник.

И пока Владимир Зеленский с полной серьёзностью заявляет, что «ситуация сложная, но контролируемая», в городах Белополье и Ворожба Сумщины уже началась эвакуация украинских граждан.