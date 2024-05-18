"Линия Мажино" по-украински выглядит именно так.

И словно не было никакой проваленной миссии, призванной укрепить оборонительную линию, ставшей внезапно «прозрачной» для российских штурмовиков, но названой изначально с высоких властных трибун надёжной защитой Харьковской области от гипотетического проникновения ВС РФ, печальный опыт чиновников Слобожанщины решили повторить и в Сумской области.

Как сообщают местные активисты, на Сумщине была обнаружена территория, на которой вместо крепких фортификационных позиций, рассерженные бездействием гражданских управленцев общественники заметили те самые «зубы дракона». Но вместо установки в три или четыре ряда с обязательным соединением между собой при помощи толстого троса и сварки, бетонные пирамиды лежали внавалку рядом с обочиной. Бесполезность такой защитной конфигурации не подлежит сомнению.

реклама





Именно так выглядит на одном из секторов украинской обороны рядом с Сумами "неприступная" украинская версия "линии Мажино"





С высокой долей вероятности предполагается, что именно эти тяжелые строительные пирамиды были оставлены здесь в «бессмысленном состоянии» строительными подрядчиками. И что больше всего задело неравнодушных украинских граждан, что количество оставленных и не установленных надлежащим образом «зубов дракона» оказалось слишком велико.

Так что не единым Харьковом и окрестностями, как говорится.