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Madarator
В Сумской области тоже обнаружили "зубы дракона" просто сваленные рядом с обочиной
"Линия Мажино" по-украински выглядит именно так.

   И словно не было никакой проваленной миссии, призванной укрепить оборонительную линию, ставшей внезапно «прозрачной» для российских штурмовиков, но названой изначально с высоких властных трибун надёжной защитой Харьковской области от гипотетического проникновения ВС РФ, печальный опыт чиновников Слобожанщины решили повторить и в Сумской области.

   Как сообщают местные активисты, на Сумщине была обнаружена территория, на которой вместо крепких фортификационных позиций, рассерженные бездействием гражданских управленцев общественники заметили те самые «зубы дракона». Но вместо установки в три или четыре ряда с обязательным соединением между собой при помощи толстого троса и сварки, бетонные пирамиды лежали внавалку рядом с обочиной. Бесполезность такой защитной конфигурации не подлежит сомнению.

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   Именно так выглядит на одном из секторов украинской обороны рядом с Сумами "неприступная" украинская версия "линии Мажино"


   С высокой долей вероятности предполагается, что именно эти тяжелые строительные пирамиды были оставлены здесь в «бессмысленном состоянии» строительными подрядчиками. И что больше всего задело неравнодушных украинских граждан, что количество оставленных и не установленных надлежащим образом «зубов дракона» оказалось слишком велико.  

   Так что не единым Харьковом и окрестностями, как говорится.

#зубы дракона #сумская область #сумское направление #сумщина
2
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