Будущее наступило и в боях друг против друга используются исключительно беспилотные системы

На Украине в очередном бою столкнулись две беспилотные системы – отечественный воздушный ДПЛА и наземная роботизированная платформа со стороны ВСУ. Как рассказано в ТГ-канале «Военкоры русской весны», импровизированное противостояние произошло во время сражения за донбасский город Часов Яр, когда российский fpv-дрон обнаружил на земной поверхности украинского боевого робота.

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В публикации указано, что во время облёта ближней зоны боевых действий, воздушная машина, приписанная к спецназу южной группы войск «Дон», зафиксировала наземную цель, идентифицированную как наземный беспилотник. Робот оказался крепким и для его полного обездвиживания потребовалось выполнить несколько так называемых сбросов.

Кадры с камеры беспилотника, фиксирующие 100% поражение роботизированной платформы

В финале сражения роботизированная платформа ВСУ вынуждена была окончательно замереть из-за серьёзных повреждений.

А ранее группа российских военнослужащих захватила эстонского робота на гусеничном ходу TheMIS, за передачу которого в исследовательское подразделение компания ЦАСТ пообещала выплатить премию в 2 млн рублей.