Передовой зарубежный образец уже с нетерпением ждут на испытательном полигоне, а после и в лаборатории.

Желание во что бы то ни стало удержать позиции на передовой под всё сокрушающим огнем российской армии, вынуждает безэкипажные управляемые платформы выполнять задачи по транспортировке боеприпасов, продуктов питания и эвакуации раненых украинских солдат, для снижения потерь в живой силе и частично бронетехнике. Именно такой образец иностранной роботизированной техники, изготовленной эстонской фирмой под названием TheMIS, захватили российские военные. О важном трофее, за «пленение» которого обещана крупная денежная премия, рассказали в ТГ-канале «Два майора».

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Конструктивно, добытый на поле боя автоматизированный механизм похож на короб с гусеничным шасси с общей длиной в 2,5 метра и массой без груза в 1500 килограмм. В качестве силовой установки используется «двойной» дизель-электрический мотор. У робота так же двойная система управления, когда до целевой точки бронемашина может добраться как при помощи команд оператора, так и при помощи собственной навигационной системы с заранее инсталлированными системами координат конечного пункта назначения.

О поступлении на вооружение самоходного транспортного робота в ВСУ стало известно ещё в конце лета 2022 года, когда первые образцы РП были переданы Эстонией украинской армии, первоначально предназначенные для перевозки грузов и вывоза бойцов с ранениями. В одной из версий эстонской бронемашины можно было установить и дистанционно управляемый пулемет, либо модуль с ракетами.

Захваченный образец где-то на передовой



После появления в зоне боевых действий данной гусеничной платформы, отечественный Центр анализа стратегий и технологий дал публичное обещание выплатить 2 млн. рублей тому, кто первым доставит российской организации один из TheMIS.

Информация о том, что такой гусеничный робот был поражен ВС России, датируется мартом 2024 года. Именно тогда эстонская разработка была уничтожена точным прилётом ударного ДПЛА.