Передвигаться ночью, как и днём, для ВСУ стало слишком опасным занятием.

Крайне неудачная попытка украинской бронетанковой группы перейти в атаку попала в объективы тепловизионных прицелов ударного отряда российских вертолётчиков. Речь идёт о коротком бое между парой БМП CV90 и отечественной винтокрылой машиной. Пользуясь ночным покровом, думая, что темное время суток гарантирует безопасность выдвижения к передовым позициям, бронемашины ВСУ выдвинулись к зоне боевых действий. Но запуск тяжелой противотанковой ракеты значительно снизил наступательные «амбиции» украинских танкистов. Соответствующее видео размещено в ТГ-канале «Кот Бармалей».

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Мощный управляемый боеприпас попал прямо в лоб шведской техники, пробил толстый лист брони и сдетонировал прямо во внутреннем пространстве машины. Раскатистый взрыв широким облаком вздыбился над местностью. Разумеется, о никаком продолжении атаки, по крайней мере на головной машине, речи уже не шло.

"Фиксация" через тепловизоры передового отряда ВСУ

Украинские Stridsfordon 90 числятся в составе 21-й украинской ОМБр, получившей неофициальное прозвище шведской бригады из-за большого наличия в её штатном вооружении техники этого скандинавского государства. Сюда вошли получившие пакет улучшений германские танки Leopard 2А5, названные Strv 122, и те самые боевые машины пехоты Strf 90 вместе с мобильными гаубицами Archer.

Взрыв внутри БМП после пробития фронтальной защиты шведской бронемашины

Что интересно, несмотря на текущее трудное положение украинской армии, Александр Сырский до самого последнего момента не хотел вводить бой «Двадцать первую», держа её личный состав и дефицитную западную бронетехнику в резерве. Но ситуация в Харьковской области видимо настолько экстраординарная, что даже на фоне провалов украинской обороны под Авдеевкой, главком ВСУ вынужден использовать оперативные резервы украинского Генштаба, пытаясь сдержать российских штурмовиков на Слобожанщине.