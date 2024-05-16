Ситуация такая, что Сырский отправляет даже "элитные" штурмовые бригады в попытках обить Волчанск обратно

Зная на 100% что наступление прекрасно подготовленных, вооруженных и экипированных штурмовых групп состоится именно на харьковском операционном направлении, получая сверхточные сведения об этом от своих зарубежных союзников, Киев ввиду отсутствия резервов рядом с российским приграничьем, вынужден был задействовать поддержку со стороны Донецкой области, в отчаянии испытывая колоссальное давление пока ещё малой армейской группировки россиян. И ведь главком ВСУ Александр Сырский, прекрасно осознавая, что его российский визави – Валерий Герасимов только того и ждёт, как украинские резервы обильным потоком польются на Слобожанщину, вынужден действовать по российскому сценарию, отправляя часть подразделений с квадрата рядом с Авдеевкой и Артёмовском для поддержки ОТГВ «Харьков». Информацию о том, как российский Генштаб разыгрывает классическую шахматную партию по растягиванию сил ВСУ, проинформировал французских зрителей экс-генерал Николя Ришу.





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Отставной офицер-танкист рассказал, украинские бригады перебрасываются с авдеевского и бахмутского направлений на северный фланг украинской обороны ближе к Харькову. Но у такого рискованного мероприятия украинских генералов есть высокая цена: существенное снижение устойчивости южного фланга обороны ВСУ.





Уничтоженный "Ланцетом" украинский танк в районе Купянска-Узлового





Сырский на 100% знает, что командование ВС РФ попросту выманивает запасные силы ВСУ, чтобы их на своих условиях, с более выгодным расположением главных ударных сил России, пока ещё не задействованных в сражении, разбить украинские бригады. Но ничего сделать не может, так как решение оборонять «предполье» Харькова продиктовано чисто политическими императивами. И вот именно это уничтожение настолько драгоценных ресурсов украинской армии и происходит в округе харьковской окружной дороги «Ланцетами».