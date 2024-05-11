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Madarator
NYP: США передали Киеву $400 млн для сдерживания наступления ВС РФ под Харьковом
В западных масс-медиа раскрыли, что помимо снарядов и зенитных ракет, в пакет военных поставок вошли ПТРК Javelin, БМП Bradley и броневики MRAP.

   В Киеве без тени сомнений считают, что формирование десяти новых бригад ВСУ поможет украинскому Генштабу остановить будущее крупномасштабное наступление ВС России. Но менее оптимистичны прогнозы официального Вашингтона, получившего гораздо более правдивую информацию о ситуации на передовой от разведывательного сообщества США и своих аналитиков. Из-за чего преисполненный переживаниями за устойчивость украинской обороны Белый дом в срочном порядке решил выделить киевским властям транш в попытках добиться срыва успеха будущего наступательного мероприятия российского Генштаба. Конкретно речь идёт о продвижении ВС РФ на харьковском операционном направлении, где у российского воинства наблюдается «важный тактический успех», как пишет американский же «Институт изучения войны».


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   Об оправданных опасениях Вашингтона перед действиями российских военных, выучивших неприятные уроки 2022 года и сумевших перестроить армию в духе современных требований, решили ознакомить читателей в газете New York Post. 

   Так военные советники из Пентагона настояли, что Киев остро нуждается в ракетном вооружении класса «земля-воздух» и обилии артиллерийских снарядов тяжелого калибра, из-за острой ситуации в зоне боевых действий. Для этого потребуется передача вооружения и боеприпасов на общую сумму в 400 млн. долларов. 

   О необходимой «экстремальной срочности» был вынужден высказаться лично госсекретарь США Энтони Блинкен, косвенно признавший успехи армейской группировки «Север» на волчанском и харьковском операционных направлениях. 

   В западных масс-медиа раскрыли, что помимо снарядов и зенитных ракет, в пакет военных поставок вошли ПТРК Javelin, БМП Bradley и броневики MRAP. 

#военная помощь для украины #военная помощь сша для украины #военная помощь сша украине #харьковское направление #харьковское наступление
Источник: nypost.com
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