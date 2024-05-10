Глубокий прорыв был осуществлен под покровом ночи, чтобы "сказку сделать былью", когда украинский Генштаб говорил об возможном масштабном наступлении под Харьковом.

Кажется «кликушество» украинских властей, когда в последнее время они непрестанно говорили о масштабном наступлении российской армии на Харьковском направлении, наконец таки случилось. И это вовсе не удивительно. На «украинской стороне» все, начиная от генералов военной разведки, командиров бригад и заканчивая сугубо гражданскими пока ещё властями Харьковщины, включая мэра города Игоря Терехова и губернатора Олега Синегубова, повторяли, что на границе с Белгородчиной формируется войсковая группа «Север». Но в Киеве решили это не заметить, когда президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что его воинство смогло остановить масштабное наступление ВС РФ, которое по правде говоря ещё и не начиналось. Но как только это случилось, «внезапно» передовые штурмовые группы российской армии были замечены в районе Волчанска, о чем сообщает «Военное дело».

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Развернутой информации к текущему часу нет, известно лишь, что на окраинах городской черты начались артиллерийские дуэли и взаимные контратаки, пишут отечественные военкоры.

О то что теперь всё стало всерьёз, первыми заговорили в Киеве, когда признали, что используя ночь, как удачное время для продвижения, большие колонны российской техники и штурмовых отрядов, перешли административную границу Харьковщины и развивают вектор атаки сразу на пяти операционных направлениях.

Предваряла развертывание российских сил мощнейшая огневая подготовка посредством множественных вылетов оперативно-тактической авиации и артиллерийских расчётов ствольных и РСЗО установок.

В МО РФ пока что ситуацию никак не комментируют по понятным причинам. Между Харьковом и Волчанском расстояние 50 км.