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Madarator
Военный эксперт Берлетик рассказал, что ракеты "Искандера" превосходят ATACMS по всем параметрам
Даже американские военные видят очевидное и не боятся в открытую говорить об этом

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  Высокие надежды украинского военного командования на ракеты ATACMS не имеют под собой веских оснований – ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» превосходят американского конкурента буквально во всём. Сомневаться в этом, значит показывать свою высокую некомпетентность. Такой точки зрения придерживается отставной морской пехотинец из США Брайан Берлетик.  

   Американский экс-офицер считает, что общее у двух ракетных систем, так это назначение на поле боя, но всё остальное различно. Например, российский аналог АТАКаМСа в своей «обычной» версии пролетает максимальное расстояние в 500 километров. А американский ОТРК в «слабой» версии лишь 180 км. Дальнобойный вариант так же не способен удивить военных экспертов: его максимальная дальность с учётом всех благоприятных факторов позволяет ему преодолеть 300 км. К тому же участвуя вот уже на протяжении двух лет в конфликте высокой эффективности, российский «Искандер» ни на минуту не останавливался в своем развитии, постоянно совершенствуясь и проходя этапы модернизации. Причем, как утверждает Берлетик, сделано это было не единожды.  

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   Да и сугубо если посмотреть на количественные показатели, тех самых «Искандеров» на вооружении ВС РФ гораздо больше, чем американских ракетных «подарков» в ВСУ.

   Из последних случаев на СВО только за вчера четыре ракеты российской армии поразили две пусковых установки M142 HIMARS в белгородском приграничье и атаковали склад с военными поставками в Одессе.

#atacms #брайан берлетик #atacms против искандера
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