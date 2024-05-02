Письма и открытки 155-мм калибра детонируют до сих пор.

Не успели свежеприбывшие 155-мм снаряды из нового пакета американской военной помощи как следует «отлежаться» в портовом городе Одесса, «случайным» образом, децентрализованный сектор хранения опаснейших снарядов, размещенных в помещениях «Новой почты» посетили две ракеты ОТРК «Искандер». О чем пишет ТГ-канал «Военный Осведомитель».





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rg.ru





После чего в зданиях, где со слов официальных украинских властей, хранились только гражданские «письма и посылки», отчетливо прозвучали звуки вторичной детонации. Первым, что на пару складов у украинской «Новой почты» стало меньше, озвучил портал «Страна.ua» около 22:00 по московскому времени.

Как только кадры масштабного пожара появились в Сети, известия, что неконтролируемое горение приключилось на складских помещениях якобы на 100% мирной и безопасной организации, сообщило уже и само руководство «Новой почты».

По ряду мнений от российских и иностранных ТГ-каналов, конечно же никаких бумажных и иных коробок-боксов в одесских помещениях сортировочного депо и склада №4 давно не было, а что с высокой вероятностью там могло быть, так это партии боеприпасов для ствольной артиллерии, так как на Украине со 100% вероятностью ожидают «дня Ч». О том что он будет, лишний раз свидетельствует переброска поближе к передовой дефицитных РСЗО HIMARS и пусковых установок ЗРК Patriot. Разумеется, подобная активность заметна российскому командованию и беспилотным разведчикам ZALA, после чего дорогостоящие иностранные комплекты уничтожаются в удвоенных масштабах.