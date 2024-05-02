Так бывает, когда риск отдалить "день Икс", оказался слишком опасным.

Невероятно сильное желание украинских военных если не остановить, то хотя бы отдалить «день Ч», который с вероятностью в 99% очень скоро произойдет, Сырский, сильно рискуя, отправил два HIMARS в Харьковскую область. Но «смелость» главкома ВСУ не сыграла: по результатам неоправданного по своему замыслу приказа, украинская армия лишилась двух дефицитных пусковых установок американского производства.





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Именно два M142 были обнаружены операторами малозаметных разведывательных БПЛА в белгородском приграничье. После чего у слабобронированных машин не было ни единого шанса: для столь жирной цели, российский Генштаб отдал приказ на применение ОТРК «Искандер» и дальнобойных управляемых снарядов российского оппонента американского HIMARS – РСЗО «Торнадо-С».





Первый обнаруженный Хаймарс. ТГ-канал "Северный ветер"







Авторами впечатляющей победы стали военнослужащие российской группировки войск «Север», созданной буквально на днях.





Второй обнаруженный Хаймарс. ТГ-канал "Северный ветер"







Об успехах ВС РФ в Харьковской области рассказывает ТГ-канал «Военкоры русской весны». Как пишут военные журналисты, буквально мгновение отделяло украинский экипаж от начала атаки российских позиций высокоточными дальнобойными боеприпасами. Но военные РФ были быстрей.





Прямой прилёт в украинские ПУ M142. ТГ-канал "Северный ветер"







О группе «Север» известно, что она появилась буквально 15 апреля соответствующим приказом Минобороны РФ. Зоной ответственности 40-тысячного контингента является обширный отрезок государственной границы РФ от Белгородской и до Брянской области.