Такими темпами очень скоро танки станут и полностью безэкипажными

Ситуация на полях сражений, развернувшихся во время российской СВО, показала, что немыслимые несколько лет назад в качестве незаменимых помощников беспилотные аппараты даже в столкновениях между пехотными отделениями стали такой же обыденностью, как защитная каска на военнослужащих близ передовой. Поэтому современный конфликт высокой интенсивности, которой по своей сути и есть спецоперация на Украине, ДПЛА в зоне боевых действий обрели невероятное влияние, угрожая не только живой силе, легкобронированной бронетехнике, открытым окопам и оборудованию в виде РЛС, но и тяжелобронированным образцам, таким как современные танки, в том числе и западные ОБТ. Да и широкая распространенность БПЛА и ДПЛА во время всего спектра боевых операций, таких как оборонительные, наступательные бои или быстротечные разведывательные рейды, делает нейтрализацию угрозы от них первостепенной задачей.

На текущий исторический период времени борьба с беспилотными средствами, использующимися в качестве ударных, разделяется на дистанционную и так называемую «зону прямого контакта». В первом случае дроны оппонента сбиваются воздействием РЭБ-излучения установленных помехонаводящих устройств. Во втором, «птицы» не сбиваются, а устраивают противоборство против защитных противодронных решеток и блоков динамической защиты. Но минус последнего варианта в том, что ДЗ можно установить только лишь на образцы с плотной широкой броней, иначе возможны варианты с проломом основной брони, если бы это был например обычный БМП или БТР советской постройки.

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Счетверённая установка ЗПУ-4 на основе КПВТ 14,7-мм. Источник фото: Википедия

Но появился и третий вариант защиты от воздушной угрозы в виде многочисленных разновидностей ударных дронов. Так отечественные ОБТ планируют оснащать зенитными пулеметами с интегрированным элементом искусственного интеллекта. Таким образом по задумке российских разработчиков, у танков появится более высокий шанс устоять против использования ДПЛА и классических дронов.

О новациях в области активной противодронной защиты поделился военный аналитик и экс-старший офицер российской армии Анатолий Матвийчук, имевший беседу с журналистами «Ленты». Согласно эксперту, на корпус или башню ОБТ инсталлируется турель с возможностью автоматического открытия огня по сигналу от нейрокомпьютера. Последний, имея алгоритм выявления «птицы» оппонента, сканирует небо, и если видит на горизонте объект противника, выбирает оптимальный момент для открытия стрельбы и сбивает БПЛА\ДПЛА огнем из зенитного орудия. Как запасной вариант, предусматривается и управление человеком при помощи смонтированной на ложе ствола высокочувствительной оптики.

На сегодня по проекту прошли испытания, итог которых был признан успешным.