Тактика "ближе к земле" против "Цирконов" и "Кинжалов" так себе

Попытки вместо центрального офиса СБУ спрятаться в зданиях, якобы заброшенных много лет назад и от этого «не функционирующих», для офицерского состава украинской спецслужбы оказались тщетными. Речь идёт о нацеленных дневных ударах ВКС РФ по местоположению старших и высших офицеров принадлежности украинской спецслужбы. О сложностях с личной безопасностью командиров СБУ решили напомнить в Kyiv Post, имеющих свои достоверные источники во внутренней контрразведывательной службе.

Согласно данным украинских журналистов, баллистические высокоточные боеприпасы, начавшие свой полет из российского Крыма по военным целям в Киеве, прежде всего получили координаты, по которым располагались ситуационные центры и командные штабы внутренней спецслужбы. Речь идет об атаке на СБУ. По данным информатора издания, в ряде таких подземных помещений находились высокопоставленные сотрудники.

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Источник фото: Информационный вестник

Тем более с полной серьёзностью работники прессы считают, что таким образом российские «коллеги» решили поздравить своих визави по ту сторону своеобразным «приветом» с привкусом гиперзвука и тяжелой боевой части. А вся причина заключается в том, что сегодня 25 марта профессиональный отраслевой праздник именно для работников СБУ.

Ранее из анонимных источников отечественного сегмента Телеграмма сообщалось, что дневные удары «Кинжалами» и «Калибрами» имели цель атаковать штаб Гражданской обороны Украины и заодно пусковые позиции зенитных комплексов американского производства ЗРК «Patriot», размещенных в местном аэропорту Жуляны. Пока достоверно неизвестно, был ли прилет точным, но на месте падения прозвучало три мощных взрыва.