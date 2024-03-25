Пусковые установки была размещены на замаскированных позициях в районе киевского аэропорта Жуляны

Кажется многомесячные систематические ракетные атаки ВКС РФ с подключением наземных операционных действий стали приносить свои заслуженные, и от этого – долгожданные плоды. Запуская на протяжении последних месяцев ударные дроны семейства «Герань», способных сходиться\расходиться в разных точках своего маршрута и огибать позиционные районы украинской ПВО, а порой намеренно подставляясь, вынуждая «засвечивать» наиболее плотные квадраты эшелонов украинских ЗРК, российский Генштаб подобной военной хитростью добился одной из своих приоритетных целей: за много месяцев атак была составлена примерная карта расположения стационарных установок ЗРК\ПВО. А во-вторых, сбивая дорогостоящими и дефицитными зенитными ракетами относительно копеечные российские БПЛА, само того не замечая, украинское военно-политическое руководство донельзя истощило запас подобных управляемых боеприпасов в своих ракетных арсеналах. И всё это дало свои плоды – по сообщению ТАСС, в районе воздушной гавани украинской столицы Жуляны, скрытным воздушным ударом были выведены из строя ЗРК Патриот.





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ЗРК Патирот мобильная версия. Источник фото: Спутник Грузия





Новость о том, что в районе аэропорта Жуляны донельзя беспокойно, подтвердил градоначальник Киева Виталий Кличко. Последний обратился к горожанам и призвал быть осторожней и спуститься в обозначенные на городских картах укрытия. На фоне его сообщений как раз и раздалось три мощных взрыва, сопровождаемых вторичной детонацией в квадрате размещения столичного аэропорта.

В отечественном ТГ-канале «Военкоры Русской весны» было сообщено, что под удар в Киеве попало сооружение, где ранее был размещен центр по руководству Гражданской обороной Украины.