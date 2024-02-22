Кажется, что помимо негативного информационного фона, с которым на Западе успели ознакомиться, после того, как обещание нового главкома ВСУ Александра Сырского, данное им при вступлении на свою актуальную должность, что Авдеевка – «город-крепость» фигуральная и реальная, никогда не будет взята российскими войсками, будучи укомплектованная одним из самых стойких соединений ВСУ – 110-й бригадой. Не сбылось. Да ещё как не сбылось. Та самая бригада не только не смогла продержаться как можно дольше, до подхода другой «элитной» 3-й штурмовой бригады, в итоге отказавшейся выполнять приказы того самого выходца из России, окончившего московское училище офицеров, но и сама перешедшая в скорейшее бегство, всё это в комплексе обернулось стремительным уходом всех способных отступать. Причем отход не был похож на организованное мероприятие, когда эвакуация проводилась со всем вверенным войсковым имуществом, в том числе и тяжелой бронетехникой и своими ранеными, а наоборот – каждый прежде всего заботится о себе, а раненые украинские военнослужащие оказались брошены, вместе со всем оборудованием и боеприпасами, о чем есть масса фото и видеосвидетельств и Интернете.





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И вот на этом фоне, когда западная пресса «смакует», как украинская армия постыдно поступила со своими ранеными солдатами, оставив их в осаждённом городе, а западные союзники Украины, говоря громкие предложения о поддержке украинской армии, сами же вынужденно признают, что красивые слова поддержки тем и хороши, что «вдыхают» дух к сопротивлению, в то же самое время неспособны физически помочь ВСУ. Всё из-за острейшего финансового дефицита, когда в той же Франции пообещав сотни своих бомбо-ракет и других высокоточных дальнобойных боеприпасов, в том числе ракет авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG, попросили министерство финансов, обороны и иностранных дел заняться плотной экономией, дабы получилось оплатить пакет военной поддержки для ВСУ общей суммой в 3 млрд. евро. Именно на такую сумму официальный Париж обещал выделить помощь для терпящей бедствие прямо сейчас украинской армии. О сложностях Эммануэля Макрона написали в Bloomberg.

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А вот одна из стран-союзниц России, Иран, который на Западе почему-то относят к так называемой «оси зла», уже начиная с первого месяца 2024 года, отправила в РФ не менее 400 дальнобойных ракет, способных поражать цель по баллистической траектории. Все переданные ракеты принадлежат к классу «земля – земля» и способны в максимальной своей версии пролететь 700 километров. Об этом решили написать в Reuters, имеющей свои достоверные источники в ряде западных разведок.

По мнению журналистов, ознакомившихся с секретными материалами, Москва получила тактические образцы Fateh-110 и Zolfaghar.





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И в качестве дополнительных сведений, было выяснено, что всего было четыре операционных доставки. Одна половина была выполнена силами военно-транспортной авиации, а другая – посредством корабельной флотилии через общее Каспийское море. И как заверяют анонимные источники, российская сторона настаивала на увеличении поставок, тем самым соглашаясь на дополнительные рейсы, а иранская сторона против этого ничего не имела, занимаясь в настоящее время созданием и сборкой новой партии ракет, чтобы успеть исполнить «в срок» дополнительное соглашение.

В публикации делается особый акцент на том, что один из иранских военных даже согласился провести беседу с журналистами информационного агентства, рассказав, что эти ракеты будут и дальше продолжать поставляться в РФ, так как нет причин как отказать Москве, так и скрывать поставки. «Мы имеем полное моральное право передавать такие типы вооружений в любую страну, в какую бы не захотели», – заявил собеседник. По версии офицера иранских сил, будет поставлено две версии: «самая слабая ракета» способна пролететь 300 километров, а самая «старшая» – не менее 700 км. Резюмировал же иранский командир свою речь такой фразой, что так как это ракеты баллистические, сбить их будет невероятно сложно потенциальному оппоненту.

К тому же с чрезвычайным дефицитом украинского ПВО как в установках, так и в дорогостоящих зенитных ракетах, сделать это будет ой как непросто.

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Первыми, кто рассказал, что у российской армии может появиться ракета одной из ближневосточных стран, стало американское издание The Washington Post, опубликовавшее соответствующий материал в конце осени 2022 года, когда было заявлено, что помимо своих дальнобойных дронов-камикадзе, ВС РФ получат и дальнобойные ракеты. Позже похожую информацию разместил и американский ТВ-канал CNN.

«Вспомнил» тему иранского ракетного вооружения и украинский пресс-офицер Юрий Игнат, заявляющий, что подобный тип вооружений «идеально» бы вписался рядом с северной границей Украины, будучи способен достичь многих важных военных целей и объектов критической инфраструктуры, размещенных на территории восточноевропейской республики.

В то же время иностранные масс-медиа в очередной раз «обнадежили» высшее украинское военно-политическое руководство, заявив, что из мощного санкционного экономического воздействия военная промышленность РФ не в силах стремительно нарастить существенное количество производимых ракет, но никто тогда не думал, что Владимир Путин проявит политическую целесообразность и очень быстро договорится с иранским руководством, которому были обещаны современные российские истребители Су-35 в обмен на ударные беспилотники и те самые дальнобойные ракеты.













Производством Fateh-110 занимается иранская фирма Aerospace Industries Organization. Что интересно, ракета имеет несколько поколений, которые существенно различаются по своим характеристикам в сторону сильного улучшения к каждому последующему поколению. Первая ракета могла запускаться на максимальное расстояние в 200 километров, а вот третье может похвастаться максимальной дальностью в 300 км. Не менее впечатляет и скорость, развиваемая воздушным снарядом – это 3-4 числа Маха, на которых идёт доставка «адресату» мощной БЧ с массой в 650 килограмм.









Zolfaghar широкой публике была представлена в 2016 году и в чем-то аналогична Fateh-110, но превосходит её более чем в 2 раза по максимальной дальности, составляя в последних «ревизиях» ракеты существенные 700 километров. В одном из своих вариантов может быть оснащена электрооптической системой наведения, дающей возможностью управлять полетом ракеты в режиме реального времени. Скорость ракеты равняется 3 числам Маха. Масса боевой части равняется примерно 560 килограммам.