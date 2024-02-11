Российские танки в отличие от западных образцов, способны и на такое

Ещё перед самым контрнаступлением украинской армии на юге Запорожской области, ряд иностранных аналитиков и натовских штабистов вместе со своими украинскими коллегами уверовал в мощь западной же бронетехники, считая, что даже обычные американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard способны в ночных боях, идя на штурм российских позиций, с максимального удаления поражать бронетехнику, в том числе и танки самых новейших модификаций, такие как танки Т-90М «Прорыв».

Как оказалось, эти слова и мечты были лишь очень грубыми фантазиями иностранных специалистов и их коллег из ВСУ, где никакого успешного «ночного штурма» российских позиций, защищаемых отечественными ОБТ, так и не случилось. Всё что получилось у американских танков Leopard и у американских же Bradley, так это обстреливать практически в упор танки с заклинившей башней, как это было в недавнем прошлом с Т-90. А вот как раз наоборот, атаковать с предельно дальних расстояний украинскую «броню», получилось. Когда практически любой вид отечественной бронетехники, самолётов и вертолетов и даже обычные пехотинцы ВС РФ, имеют на своем вооружении собственный противотанковый боеприпас. Не обделены такой возможности и российские танки, стреляя либо обычными снарядами, либо корректируемыми, такими как «Инвар-М».

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Источник фото: Военное обозрение







Именно, как сообщается, последним, практически с предельного расстояния для такого вида комплекса, американская Bradley и была поражена, запылав как факел, не в силах отразить мощный удар даже с помощью блоков динамической защиты ракету, оснащенную тандемной кумулятивной боевой частью.





Источник фото: ТГ-канал "Военный обозреватель"







Запущенная с расстояния в 4815 метров с неизвестного российского танка, каким мог быть Т-72Б, Т-80У, Т-90С и их более старшие и современные модификации, управляемая ракета летела 15 секунд, в конце концов сделав большой «бададум» украинской гусеничной БМП.

Боевую работу, в ходе которой были уничтожены три единицы украинской бронетехники именно «Инваром-М», показал и бурятский экипаж российского танка.