Управляемые снаряды комплекса Рефлекс-М поражают цели на удалении до 5000 метров и способны запускаться прямо из 125-мм пушки

Российские танкисты показали кадры боевой работы, когда управляемые ракеты комплекса Рефлекс-М поразили бронированные цели на среднем расстоянии в 3000 метров. Такими дальнобойными боеприпасами, запускаемыми прямо из ствола штатной 125-мм гладкоствольной пушки серий танков Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А и Т-90М, оказались спецснаряды линейки 9М119М – Инвар и Инвар-М1.

В кадр попали выстрелы бурятского экипажа российского танка, поразившего три цели на Южнодонецком ЛБС.

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На кадрах, опубликованных в ТГ-канале «Dambiev», записанных прямо с экрана боевого отделения, заметно, что первый обнаруженный объект находился на удалении в 2405 метров и был поражен наведенной по лазерному лучу управляемой ракетой. Вторая и третья цели находились уже на «полноценных» 3105 и 3110 метрах. Они так же были уничтожены. Причем для ракет управляемого противотанкового вооружения это далеко не предел – последняя версия 9М119М1 «Инвар-М1» способна поразить танк или БТР/БМП оппонента с расстояния в 5000 метров.

Источник фото: wiki.warthunder.ru





Будет интересно узнать, что при всем якобы технологическом превосходстве западной бронетехники в лице передовых Leopard 2, Abrams M1 и Challenger 2; все три не могут стрелять прямо через дуло своих пушек подобного рода управляемыми снарядами-ракетами. Как и не имеют такой возможности текущие украинские танки в лице Т-64БВ и Т-80БВ, по причине того, что украинская линейка «танкостроения» была способна использовать только управляемые снаряды типа 9М112. Но «Кобры» давно не производятся, а те что есть, уже давно потеряли свои боевые качества и были утилизированы. Украинское военно-промышленное руководство, зная это, разработало новые корректируемые противотанковые боеприпасы «Комбат», но ввиду слабого финансирования, таких высокоточных снарядов было произведено крайне мало и они в условиях конфликта высокой интенсивности быстро закончились.





Выстрел с управляемой ракетой 9М119М1 "Инвар-М". Источник фото: missilery.info







И зная о том, что переданные Пентагоном танки Абрамс, крайне уязвимы против современных тяжелых вооружений ВС России, последние оснастили американскими блоками динамической защиты ARAT-1. Но по утверждению российского разработчика комплекса Рефлекс-М, Инвар – представляющий собой управляемые активно-реактивные снаряды с кумулятивной тандемной боевой частью, как раз и рассчитаны на поражение тяжелых ОБТ, защищенных динамической и многослойной основной броней.





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