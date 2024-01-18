А американский оппонент в лице ОБТ Abrams всё продолжает "ехать" к передовой, попутно застревая в каждой встреченной канаве и луже

По сообщению журналистов «Российской газеты», передовой танк ВС России Т-90М «Прорыв» во время выдвижения на передовые позиции выдержал одномоментный бой и прилёт снарядов от двух БМП Bradly. Встречный бой состоялся в населенном пункте Степовое в нескольких километрах от осаждаемой ныне Авдеевки. Попадание двух боеприпасов не вывело танк из строя, и основной боевой танк российской армии продолжил движение, как и способность вести маневренный бой. Кадры боестолкновения неполные, поэтому неизвестна дальнейшая судьба бравых российских танкистов.





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Источник фото: Regnum





Известно, что иностранные военные аналитики по вооружениям считают, что ОБТ «Прорыв» на текущий момент есть та самая боеспособная бронемашина, у которой нет достойных по уровню бронирования и огневой мощи оппонентов со стороны украинской армии. Вместе с тем помимо мощной многослойной комбинированной бронезащиты и актуальных версий тяжелых противотанковых боеприпасов для передового орудия, танк может похвастаться невероятной проходимостью и способностью преодолевать недоступные для западной бронетехники участки местности, в частности американских Abrams и немецких Leopard, пасующих перед лужами и глубокими рытвинами бездорожной Украины. По плечу подобному ОБТ и передвижение сырой осенью и студеной зимой по бескрайним полям восточноевропейской республики.





Источник фото: Air.ru





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По уточненным данным обстрел российского танка велся практически в упор и несмотря на беспрерывный 10-минутный обстрел, экипаж грозной боевой машины не пострадал и смог организованно покинуть бронемашину.