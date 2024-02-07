Поэтому потенциальное увольнение 2 февраля плавно перемещается в бесконечность

По предварительным планам 2 февраля должна была произойти запланированная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного с оставлением всех государственных постов. Уволить главного украинского военного должен был лично Владимир Зеленский и официально об это заявить. И по оперативным данным Службы безопасности Украины, ряд воинствующих элементов готовился к беспорядкам, поэтому все силовые ведомства страны находились в режиме повышенной готовности. О неспособности уволить «стального генерала» и оправданных опасениях гражданской администрации Украины получить после рискованного шага Зеленского отправить своего нелюбимого главнокомандующего на «военную пенсию», решили написать в «Украинской правде», имеющей свою долю достоверных источников в государственном правительстве.





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Источник фото: РБК





Согласно беседе журналистов издания со своим информатором из стана украинских силовиков, имеющего большие погоны на плечах, день 2 февраля должен был стать началом «вольной жизни» для генерала Валерия Залужного, ожидавшего со дня на день услышать приказ о собственном увольнении. Именно такой документ уже был готов подписать Зеленский после непростой беседы с экстренно прилетевшей в украинскую столицу Викторией Нуланд, занимающей ответственную должность замглавы Госдепа вашингтонской администрации.

После СБУ в скорейшем режиме уведомила свои филиалы в ряде «критических» областей быть готовыми к возможным выступлениям несогласных с решением Зеленского гражданам и политическим активистам. В первую очередь такие распоряжения касались столичного Киева. Кроме того были установлены связи с военными, расквартированными рядом с ЛБС, где до руководителей ряда бригад и батальонов было в секретных депешах доведено, что контроль за личным составом должен быть усилен многократно, дабы пресечь в зародыше выступления недовольных.

Но как мы знаем, ничего 2 февраля не произошло и Залужный остался на своем посту.