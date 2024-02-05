Мировой арбитр, который ранее выступала в роли искры в событиях 2014 года, вряд ли спасёт "украинский титаник"

На Украине в ближайшие дни с высокой долей вероятности мог состояться военный переворот и только приезд в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд смог остановить зарождавшийся процесс выхода из неповиновения военных, несогласных со внутренней политикой и поведением своего гражданского лидера Владимира Зеленского. О непростой ситуации на Украине, «пожарником» для которой вызвалась быть известная на Украине американская чиновница Виктория Нуланд, рассказали в Asia Times.

В публикации ставится особый акцент на том, что вашингтонская администрация отправила Нуланд в Киев в экстренном режиме, якобы её приезд мог совпасть с моментом, когда «обязательно случится нечто экстремальное». Под этим подразумевалось в первую очередь возможность главкома ВСУ Валерия Залужного повлиять на вверенную ему украинскую армию и отправить её бороться против высших украинских чиновников, которых возглавляет украинский президент Владимир Зеленский.

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И как сообщают источники газеты, высокопоставленный американский функционер, прежде всего должен был поговорить больше с Залужным, чем с Зеленским, тем самым добиться от первого «предсказуемого поведения» и сохранению текущего статуса-кво в отношениях с Зеленским. Что интересно, официально о встрече между заокеанской чиновницей и Залужным в открытом доступе не сообщается.





Источник фото: bbc.com





Кроме того, в статье подсветили проблему увольнения Залужного под другим углом, напомнив своим читателям, что пускай некогда получивший долю военного триумфа известный генерал хоть и является опытным военным, былые заслуги идут не в счёт текущего положения на передовой. Ведь кому-то стоит принять ответственность за тяжелые неудачи, в частности это касается провала украинского контрнаступления и растраты миллиардов долларов. Причем в динамике для ВСУ ситуация становится только хуже, ведь не за горами потеря Авдеевки, строительство укреплений в которой продолжалось много лет. А ведь дальше ВС России могут продолжить движение к Днепру, что уже совсем не вяжется с лаврами победителя, кои долгий год носил Залужный.

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Резюмируя текущее состояние дел в Киеве, статья завершается тем, что всё что делают Байден и Нуланд на Украине, лишь похоже на перестановку лежаков на «Титанике». А что было дальше с океанским лайнером, все знают, пророчески заканчивается публикация.