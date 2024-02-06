Осталось дождаться эндоскелета с сервоприводами и будущее, считай, наступило

Российская армия в лице её доблестных штурмовиков пока ещё в частном случае шаг за шагом переходит на передовые и в полном значении этого слова перспективные средства поддержки. В мировой Сети появились первые подтверждающие кадры, демонстрирующие работу системы подачи легких пехотных боеприпасов «Скорпион». Именно похожие по внешнему виду ранцевые механизмы подачи пулеметных патронов были показаны в футуристичном боевике «Терминатор», где одноимённые кибернетические организмы с помощью таких устройств подавляли окопных бойцов «Сопротивления». Но в нашем случае вместо экранных кэмероновских терминаторов во плоти, новыми героями были показаны военнослужащие группы «V», показывающие как это работает в реальной жизни.

Про «Скорпион» известно, что как система боепитания, он появился в качестве разработки 9 лет назад, созданный фирмой «FRONT-тактические системы». Весь смысл изобретения в весомом скачке тактической мощности пулемета, когда продолжительность непрерывной стрельбы в большей степени перестает быть ограничивающим фактором.

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Источник фото: front-ts.ru







И действительно, как в этом можно усомниться, когда даже в самой минимальной конфигурации ранца отечественные «терминаторы» без пауз в сторону предполагаемого оппонента, могут выпустить все 550 патронов боеукладки. Раньше такие возможности без всяких кавычек казались фантастическими. Но конструкторское решение в виде заплечного контейнера и гибкого подвода для подачи патронов в сам пулемет, сделали инженерные мечты насущной былью.





Источник фото: скриншот из видео













В рамках полевых испытаний «в полях», в целом, решение реализованное в металле, было признано крайне удачным. Теперь энтузиазм разработчиков нацелен на схожую разработку. Правда вместо 7,62-мм РПК крупный пулеметчик наперевес получит уже тяжелый «Утес», весящий около 9 кг без станка. Его 12,7-мм патроны способны превратить в фарш не только любой западный бронежилет, но и при определенной доле везения вывести из строя даже комбинированную броню БМП Bradley. Так же в планах создание ранцевого боекомплекта для автоматического 30-мм гранатомёта.