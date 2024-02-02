Эффективные менеджеры дотянулись и до Вашингтона

Некогда великая страна в военном отношении, вынужденная теперь из-за дефицита систем противовоздушной обороны перейти на производство так называемых гибридов, это всё то, что осталось от былого величия некогда мощных и сильных США, способных в недавнем прошлом быть примером самостоятельной страны, умеющей «в масштабное производство», обеспечивающей архиважным вооружением и себя и своих ближайших союзников, как это было во время эпоху Второй Мировой или последующей за этим холодной войны. Сейчас официальный Вашингтон, а вместе с ним и Пентагон дошли до того, что вынуждены по миру искать пусковые установки эпохи ещё Советского Союза, и уже в них интегрировать свои зенитные ракеты. А всё потому, что полностью «правильных» ракет и унифицированных пусковых модулей в армии США слишком мало, чтобы ими делиться с украинской армией. Такой неприятный итог увидели журналисты издания Business Insider.





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Пример такой «творческой коллаборации». Источник фото: google







Авторы публикации не пытаются сгладить острых углов, а просто взяли и указали, что пока американские лидеры мнений говорят о далеких проблемах и нравственных началах, их собственные военные арсеналы опустошены, и вместо адекватной помощи Украине, первые вынуждены прибегнуть к помощи инженеров, придумавших странный военный продукт в виде пресловутых FrankenSAM.

Гибрид советского и иностранного вооружения, вынужденный своим тесным взаимодействием сбивать российские ракеты, и придуманный лишь для указания ошибок, что планирование в Пентагоне было полностью провалено.

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А мы напомним, что FrankenSAM – это различные вариации ЗРК Бук и американских ракет Sea Sparrow или иных вариантов вооружений, например от Patriot.