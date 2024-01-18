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Российская «Герань» оказалась перехвачена гибридной ракетной установкой ВС Украины. Об успешном отражении ночной атаки дальних дронов-камикадзе ВС РФ рассказал Александр Камышин, занимающий высокую должность министра стратегических отраслей Украины. По словам высокопоставленного оборонного чиновника, поражение российского беспилотного аппарата было выполнено FrankenSAM.
Последний относится к «смешанным» перехватчикам воздушных целей. Причем появление такого комплекса было бы невозможно в государстве, имеющем «полные» оружейные арсеналы, и не страдающие от хронического дефицита, каковой в настоящем времени является украинская армия. Последней, ввиду тяжелого давления непростых обстоятельств, пришлось в авральном порядке под кураторством опытных американских конструкторов и инженеров создавать на базе советских пусковых установок некие франкенштейн-комплексы, способные запускать вместо истощенных постоянными массированными комбинированными ударами ВКС РФ и Черноморского флота, советских «антиракет», зенитные боеприпасы западных ПВО.
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Источник фото: Военное обозрение
Именно таким управляемым снарядом в ночь на 17 января по утверждению командования ВСУ, местные подразделения противовоздушной обороны и перехватили российский дрон-камикадзе. По уточненной информации, перехват был осуществлен на дистанции в 9000 метров.
В качестве зенитных ракет для таких систем используются RIM-7 Sea Sparrow, относящиеся к морским ракетам, AIM-7 Sparrow и AIM-9M Sidewinder. Существуют предположения, что в наиболее передовом варианте используются и ракеты от того самого Patriot.