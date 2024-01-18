Из-за недостатка выбитых российскими ВКС РФ Украине приходится создавать гибриды советских ЗРК, стреляющих западными зенитными ракетами

Российская «Герань» оказалась перехвачена гибридной ракетной установкой ВС Украины. Об успешном отражении ночной атаки дальних дронов-камикадзе ВС РФ рассказал Александр Камышин, занимающий высокую должность министра стратегических отраслей Украины. По словам высокопоставленного оборонного чиновника, поражение российского беспилотного аппарата было выполнено FrankenSAM.

Последний относится к «смешанным» перехватчикам воздушных целей. Причем появление такого комплекса было бы невозможно в государстве, имеющем «полные» оружейные арсеналы, и не страдающие от хронического дефицита, каковой в настоящем времени является украинская армия. Последней, ввиду тяжелого давления непростых обстоятельств, пришлось в авральном порядке под кураторством опытных американских конструкторов и инженеров создавать на базе советских пусковых установок некие франкенштейн-комплексы, способные запускать вместо истощенных постоянными массированными комбинированными ударами ВКС РФ и Черноморского флота, советских «антиракет», зенитные боеприпасы западных ПВО.

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Источник фото: Военное обозрение





Именно таким управляемым снарядом в ночь на 17 января по утверждению командования ВСУ, местные подразделения противовоздушной обороны и перехватили российский дрон-камикадзе. По уточненной информации, перехват был осуществлен на дистанции в 9000 метров.

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В качестве зенитных ракет для таких систем используются RIM-7 Sea Sparrow, относящиеся к морским ракетам, AIM-7 Sparrow и AIM-9M Sidewinder. Существуют предположения, что в наиболее передовом варианте используются и ракеты от того самого Patriot.