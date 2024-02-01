Дорогое удовольствие иметь эшелонированные системы ПВО

Состоянием полного коллапса характеризуется текущий уровень украинской противовоздушной обороны, которая без быстрой и плотной подпитки свежими партиями зенитных ракет и новых современных комплексов ЗРК, взамен выбитых российскими ударами, просто угаснет. В этом сильно уверен британский эксперт Александр Меркурис. По словам аналитика, российские специалисты внимательно смотрят, потом подсчитывают уровень наносимого урона, сколько сбили и сколько не смогли сбить украинские зенитчики. Методом правильного планирования у российского Генштаба уже сложилась целостная картина потенциальных возможностей противостоящего ему украинского командования. То есть военные Москвы примерно точно знают, когда большинство российских ракет и дронов просто перестанут сбиваться из-за крепких проблем с наличием противоракет и пусковых установок в украинской армии.





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Источник фото: Лента





Причем в отличие от своих украинских коллег, в РФ не тратили прошлую лето и осень не бессмысленные действия в запорожской степи, пытаясь наглым «буром» пройти бескрайние минные поля против превосходящего по силам оппонента, что привело к вполне закономерному результату. А денно и нощно на внутренних оборонных мощностях создавали новые ракеты и модернизировали старые, для преодоления западных систем ПВО, которые, как считал Киев, у него не закончатся никогда. Но всё вышло по-другому, заявил Меркурис в записи для своего ютьюб-канала.

Меркурис утверждает, что в арсеналах российской армии ракет припасено ещё на несколько месяцев беспрерывных атак, и что будет делать Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный с этим огромным запасом, когда системы ПВО и ракеты к ним на Украине закончатся, он не знает.

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Вчера появились подтверждающие кадры, как российская ракета «Искандер-М» уничтожила современный немецкий ЗРК «IRIS-T» принадлежащий ВСУ в Харьковской области.