Атака по открытой местности прямиком по минным полям была излюбленной тактикой украинского главкома

10 украинских бригад со всеми своими танками, броневиками и наиболее подготовленными и мотивированными солдатами, никогда не вернутся в строй ВСУ. В потере этих крупных войсковых подразделений виноват лишь один человек. И имя ему не президент Украины Владимир Зеленский, а главком ВСУ Валерий Залужный, чей полководческий гений не позволил последнему осуществить прорыв российской обороны в минувший летне-осенний период. И теперь по окончанию неудачного оперативного маневра не Украина, а Россия наступает. И нечем остановить её давление, так как наиболее боевитые подразделения навечно остались в запорожской степи.





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Такую точку зрения на провал в ходе контрнаступа имени Залужного высказал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, ныне находящийся в европейской миграции. По словам бывшего законодателя, помимо личного состава Украина недосчиталась много зарубежной, в том числе и самой современной бронетехники и других типов вооружений, бесславно исчезнувших в боях за мелкие поселки типа Работино. Компенсировать столь высокие потери западные государства-союзники не хотят, да и не могут. Свои жалобы на прославленного ранее украинскими СМИ, а теперь попавшего в опалу Валерия Залужного бывший украинский нардеп высказал корреспонденту Василию Апасову.

Как считает Мосийчук, некого винить кроме текущего главкома, именно он отдавал основные приказы. Так же и в его власти было прекратить бессмысленное сражение намного раньше конца ноября, когда окончательно стало ясно, что бесполезный натиск на многоуровневую оборону россиян выдохся, а наступать стало некем и нечем.

Вместе с тем Владимир Зеленский в ходе недавних прений предложил Валерию Залужному уволиться, но последний не стал подписывать документ.





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* – внесен в список террористов и экстремистов