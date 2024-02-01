И много ещё правительство Олафа Шольца готово передать Украине "под раздачу" таких дорогостоящих железяк ценой в 90 млн. евро?

Федеральное правительство Германии под руководством Олафа Шольца решило взять на себя бремя флагмана военной помощи для украинской армии, от звания которого, по ряду внутриполитических причин, отказался официальный Вашингтон, медленно, но верно втягивающийся в кризис на Ближнем Востоке. Поэтому помогать Киеву продержаться против России было предложено Франции, чья роль, по всё тому же мнению чиновников Германии, чрезвычайно незначительна. Но тут есть нюанс. Пускай Эммануэль Макрон и его политика не уровень Шарля Де Голля, но и вливать в восточноевропейскую республику военные ресурсы, как в бездонную бочку, решение чрезвычайно поспешное. Об этом можно легко догадаться по крайне неразумному решению украинского командования, когда практически в открытом поле был размещен немецкий многомиллионный ЗРК IRIS-T, рядом с украино-российской границей, так как располагался он в Харьковской области. А теперь почему именно «располагался».





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Источник фото: Коммерсант





И действительно, по ранее озвученной в ТГ-канале «Старшие Эдды» информации, разведывательные мероприятия, проведенные в том числе рейдовыми группами спецназа РФ и сообщениями информаторов с мест, лишний раз подтвердили, что в Киеве не особо ценят западную помощь высокотехнологичного порядка, располагая дорогостоящие и ценные комплексы вблизи оппонента.





Установка стоит ещё цела, в целях маскировки накрытая тентом. Источник фото: ТГ-канал "Старшие Эдды"









Когда чужое и не жалко. Прилет "Искандера-М". Источник фото: ТГ-канал "Старшие Эдды"







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И тут оппонент в лице ВС России не подвел ожиданий – как только информация о пусковой установке подтвердилась, как и расположенной рядом станции РЛС, во всё это дорогостоящее великолепие была запущена ракета «Искандер-М». Сноп искр и потеря десятков миллионов долларов лишнее тому подтверждение. А Германия завтра точно просто так даст ещё один IRIS-T ВСУ?