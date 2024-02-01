Изобрел новую взрывчатку советский военный инженер Ледин, за создание которой получил Сталинскую премию

Крупнокалиберные снаряды для отечественной артиллерии вместо стандартного для российского артиллериста тротила, стали оснащать более мощной версией взрывчатого вещества под названием гексал, разработанной советским военным инженером Евгением Лединым, получившим за это Сталинскую премию третьей степени. Новинку оценили и заметили украинские военнослужащие, подтвердившие большее ударное воздействие обновленных боеприпасов ВС РФ. К таковым они отнесли 152-мм снаряды 3ОФ64 для орудий линейки «Мста» и снаряды 3ОФ59 точно такого же калибра, но для «Гиацинтов». Так же гексал был замечен и в младшем 122-мм калибре, использующемся в «Гвоздиках» и пушках Д-30. Такие снаряды получили обозначение 3ОФ56.





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Осколочно-фугасный снаряд 3ОФ82 "Тельник". Источник фото: Военное обозрение







Внешне новые и старые снаряды не отличаются. Но не все. Разве что более старого выпуска боеприпасы были выкрашены в спокойный серый цвет, новые получили более яркие, слегка «кислотные», желтый и зеленый окрасы. А ещё куда более совершенная аэродинамическая сигнатура позволила приблизиться к зарубежным образцам по части дальности полета.





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Так же мы сделаем особый акцент, сравнивая мощность тротила и гексала, узнав что последний в 1,5 раза превышает по своей мощности классический тринитротолуол (правильное «химическое» название тротила). Что уже явно не понравилось оппоненту российских солдат по другую сторону окопа на СВО.





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Теперь осталось российской армии дождаться появления на своих передовых позициях дальнобойных и сверхсовременных САУ «Коалиция-СВ», благодаря своим «футуристичным» тактико-техническим характеристикам, уже заочно прозванных истребителями французских «Цезарей» и немецких PzH 2000. И способных внести весомую дезорганизацию в стан противостоящих с зарубежными САУ артиллеристов ВСУ.