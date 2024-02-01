Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
ВС РФ перешли на использование более мощных версий снарядов, заменив "классический" тротил гексалом
Изобрел новую взрывчатку советский военный инженер Ледин, за создание которой получил Сталинскую премию

реклама

   Крупнокалиберные снаряды для отечественной артиллерии вместо стандартного для российского артиллериста тротила, стали оснащать более мощной версией взрывчатого вещества под названием гексал, разработанной советским военным инженером Евгением Лединым, получившим за это Сталинскую премию третьей степени. Новинку оценили и заметили украинские военнослужащие, подтвердившие большее ударное воздействие обновленных боеприпасов ВС РФ. К таковым они отнесли 152-мм снаряды 3ОФ64 для орудий линейки «Мста» и снаряды 3ОФ59 точно такого же калибра, но для «Гиацинтов». Так же гексал был замечен и в младшем 122-мм калибре, использующемся в «Гвоздиках» и пушках Д-30. Такие снаряды получили обозначение 3ОФ56.


реклама

Осколочно-фугасный снаряд 3ОФ82 "Тельник". Источник фото: Военное обозрение


   Внешне новые и старые снаряды не отличаются. Но не все. Разве что более старого выпуска боеприпасы были выкрашены в спокойный серый цвет, новые получили более яркие, слегка «кислотные», желтый и зеленый окрасы. А ещё куда более совершенная аэродинамическая сигнатура позволила приблизиться к зарубежным образцам по части дальности полета.


ТГ-канал "Военный Осведомитель"


   Так же мы сделаем особый акцент, сравнивая мощность тротила и гексала, узнав что последний в 1,5 раза превышает по своей мощности классический тринитротолуол (правильное «химическое» название тротила). Что уже явно не понравилось оппоненту российских солдат по другую сторону окопа на СВО.


ТГ-канал "Военный Осведомитель"


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

    Теперь осталось российской армии дождаться появления на своих передовых позициях дальнобойных и сверхсовременных САУ «Коалиция-СВ», благодаря своим «футуристичным» тактико-техническим характеристикам, уже заочно прозванных истребителями французских «Цезарей» и немецких PzH 2000. И способных внести весомую дезорганизацию в стан противостоящих с зарубежными САУ артиллеристов ВСУ.

#a-ix-2 #тринитротолуол #тротил
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
7
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
12
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
100 танков получит Украина от Кувейта
5
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
Майкл ван де Поппе назвал альткоин, который может вырасти в 2 раза
1
В феврале разблокируют криптовалюты на $2,28 млрд
+
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
6
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
2
Вслед за танками Abrams ВСУ получили мостоукладчик М60 AVLB для быстрого прорыва через реки и овраги
2
Украинские формирования начали испытывать новый наземный ударный дрон Железный
+
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь уже превысил $1 трлн
+
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
В Ульяновске новые версии тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А будут собирать как на конвейере
1
Ростех: Работа над современным стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА идёт по плану
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
71
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
51
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
106
О том, почему в СССР "соображали на троих"
14
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
14
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
ЕС не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить спецоперацию России на Украине
3
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1
Тула-200 – "дедушка" русских мотороллеров
2

Сейчас обсуждают

Алексей Козлов
07:58
я в Empire at War поигрываю, две части их, а еще мод есть с ручной заменой файлов и папок, делающий полноценную стратегию StarGate
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
Vorvort
07:56
Дуализм - это убогость мышления. Третий вариант, мой, апгрейд раз в 5 лет. Хватает поиграть во все что интересно и ПК за 5 лет не успевает превратиться в мусор.
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Vorvort
07:52
Можно накатить на хард Космические Рейнджеры 2: Доминаторы, Готику 2: Ночь Ворона - хватит играть в деревне на долгие годы! ) Готику 2 перепроходил больше 20 раз..
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Алексей Огай
07:46
А что, где 4ю А посеяли? Глен Скофилд, что с лицом?
Авторы The Callisto Protocol работают над новой ААА-игрой
VAKT
07:43
Да отличный браузер сейчас.
Браузер Microsoft Edge заподозрили в копировании вкладок из Chrome
nukemall
07:43
США в Турции пытались сначала "майдан" устроить, потом открытый военный переворот, они туркам почти такие же невероятные друзья как России. Турция имеет вторую после США по численности армию в НАТО, п...
США исключили возможность поставок Турции истребителей F-35 из-за наличия у Анкары российских систем ПВО С-400
Евгений Крутских
07:37
Что за дикая статья? Бред какой-то.
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
ark-bak
07:36
Вчерашний новость уже не новость
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о планах ВСУ наступать уже этой весной
VAKT
07:35
Опять двадцать пять: где однослотовое низкопрофильное исполнение? Почему приходится переделывать ДВУХслотовые LP a380 в однослотовые самому?
Advantech выпустит дискретную Intel Arc A370M
nukemall
07:35
ООН это площадка для нахождения компромиссов и она кое-как работала, пока США совсем не охренели, решив, что договариваться не надо, можно всё решить ложью и насилием.
Генсек НАТО пожаловался, что РФ, Китай, Иран и КНДР бросили вызов мировому порядку во главе с США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем